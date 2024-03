Los chicos de Orquesta Candela anuncian protagonismo en una nueva serie de televisión ¿Cuál será?

La agrupación de Orquesta Candela es una de las más importantes del país. Han creado grandes éxitos musicales que hacen gozar a todos sus seguidores y ahora, acaban de anunciar que entrarán a la pantalla chica como protagonistas de una nueva serie.

¡Protagonizarán una nueva serie!

Orquesta Candela es un grupo de cumbia que se ha convertido en los más importantes del Perú. Fue fundada por el maestro Víctor Yaipén hace más de 30 años y desde entonces ha hecho bailar a sus seguidores en grandes temas.

Ahora, se encuentra liderado por sus hijos Donald, Víctor Jr y Billy Yaipén, quiénes siguen creando más éxitos para todos sus fans. El grupo de cumbia acaba de anunciar una gran sorpresa en sus redes sociales y un gran paso en su historia.

A través de su cuenta de Instagram, Orquesta Candela compartió una foto donde se anunciaba que formarían parte de una nueva serie llamada 'Amor en Práctica'. Además, comunicaron que Víctor Yaipén Jr, Donald Yaipén y Billi Yaipén serán protagonistas de la producción de televisión.

¡Anuncian casting!

Esta gran noticia de Orquesta Candela emocionó a todo sus seguidores sobre este gran paso que llevará al grupo en la televisión. El grupo de cumbia anunció también que realizarán un casting para la nueva serie.

Si quieres formar parte de esta nueva serie 'Amor en Práctica', el gran casting será realizado en Chiclayo el próximo martes 26 de marzo. Solo tienen que seguir todos los pasos a seguir para poder postular en esta mega producción.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del fundador Víctor Yaipén, quienes siguen manteniendo el legado de su padre haciendo crecer más al grupo.

Cuentan con muchos éxitos como "Esta Noche", "Cuando Te Enamoras", "Suena", "No Me Mientas", "Me Vas a Extrañar", "Pájaro Amarillo", "Tu Falta de Querer", entre muchas más. Su última producción musical fue una colaboración con el Grupo 7 de la serie de televisión 'Al Fondo Hay Sitio'.

Esta canción 'Si No Te Tengo' se convirtió en la favorita del público y formó parte del soundtrack de la serie. El videoclip oficial del tema fue lanzado hace dos meses y ya está a punto de llegar al millón de reproducciones en su canal de YouTube. Así como este tema, se vienen muchas más producciones musicales para este 2024.