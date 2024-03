Nickol Sinchi encanta a sus fans con divertido video en redes: "Brillando como siempre"

La cantante Nickol Sinchi es una querida artista de la cumbia peruana que viene trabajando arduamente su orquesta. La joven ex cantante de Corazón Serrano, compartió un video en sus redes sociales de un famoso trend de TikTok.

¡Realiza trend de TikTok!

Nickol Sinchi es una cantante de cumbia que se ha ganado el cariño de su público por su gran talento musical. La joven artista decidió convertir en solista hace casi un año y se lanzó con su propia orquesta familiar. La decisión de la cantante de salirse de Corazón Serrano, fue para poder pasar más tiempo con su familia y disfrutar de más momentos con su pequeño hijo.

Por medio de sus redes sociales, la cantante comparte varios videos sobre su música, su familia, pero también algunos trends divertidos y virales. Nickol Sinchi compartió un video donde realizaba el trend de "Si hablas mal de mí, ni me va, ni me viene. Tú no me vistes, tú no me mantienes". Al público le encanta cada video que realiza la cantante de cumbia y la apoyan en cada paso de su carrera musical.

Reacción de sus fanáticos

El video de TikTok de Nickol Sinchi que se publicó hace unas horas ya cuenta con más de 385 mil reproducciones. Muchos usuarios señalaron que la cantante cuenta con un gran talento musical y una carisma que conquista al público con cada video.

"Hermosa Nickol Sinchi", "Si no te mantiene, no te detiene, sigue brillando como siempre corazón", "Mi Nickol devorando como siempre", "Bella como siempre", "Eres incomparable NIckol", "Eso mi bella Nickol, sin miedo al éxito", "Obvis, no te mantieneee", fueron algunos de los comentarios.

Más de Nickol Sinchi

La cantante cuenta con un gran repertorio musical como 'Premonición', 'Mix Corazón', 'Mix Ráfaga', 'Nostalgia', 'Adiós', 'Y Qué de Mi', entre otros más. Además, hace unos meses lanzó su primer tema inédito titulado 'Ahora Vuelves A Mi' que se ha convertido en la favorito del público.

Nickol Sinchi lanzó el videoclip de 'Enamórate Como Yo' en su canal de YouTube. Al público le ha encantado esta interpretación de la joven cantante de cumbia, ya cuenta con miles de reproducciones y muchos comentarios positivos. Además, viene realizando varias colaboraciones musicales con artistas internacionales.

La jovencita Nickol Sinchi cuenta con un talento increíble y avanza en su carrera musical junto a su familia. En su orquesta, ha incluido a su hermana menor como su segunda voz y los fans las apoyan. No queda duda que tiene muchas más sorpresas para este año.