¡Temazo del verano! Orquesta Candela presenta su nuevo éxito 'Si No Te Tengo' en Habla Kausa

La agrupación de Orquesta Candela es uno de los más importantes del país y cuenta con grandes éxitos. En el programa de Habla Kausa, los chicos del grupo fueron los invitados especiales y presentaron su nuevo éxito 'Si No Te Tengo'.

¡Llegan a Habla Kausa!

En el programa de Habla Kausa siempre llegan diferentes artistas nacionales e internacionales. Los locutores Andrea Torres Gross y Rolly Javier alegran tus tardes con la mejor música, divertidos juegos y sorpresas para sus radioescuchas.

Orquesta Candela es una agrupación de cumbia liderada por Víctor Yaipén y sus hijos. Han interpretado grandes éxitos musicales como 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

El grupo llegó con todos sus integrantes e interpretaron varios de sus éxitos en vivo. Además, los chicos de Orquesta Candela participaron en la secuencia 'No Soporto' donde se dijeron de todo. Al final, el grupo presentó en el programa de Habla Kausa su más reciente éxito que ya la viene rompiendo.

'Si No Te Tengo' es su nuevo tema musical que interpretan junto al Grupo 7 de Al Fondo Hay Sitio. Esta canción fue lanzada hace varias semanas por Orquesta Candela y la viene rompiendo entre sus seguidores en las redes sociales.

¡Es todo un éxito 'Si No Te Tengo'!

El grupo de cumbia se unió junto a Grupo 7 de Al Fondo Hay Sitio para estrenar un nuevo sencillo musical. 'Si No Te Tengo' es una canción compuesto por Juan Carlos Fernández y se estrenó en la misma serie de televisión. El videoclip se encuentra disponible en el canal de YouTube de Orquesta Candela.

Este nuevo éxito le ha encantado al público peruano, quienes han dejado muy buenos comentarios en redes sociales. Además, el videoclip de 'Si No Te Tengo' ya superó el medio millón de reproducciones en su canal de YouTube.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo. Además, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Los chicos vienen lanzando grandes éxitos musicales que a su público le encanta. Además, anunciaron en el programa de Habla Kausa que estarán lanzando muy pronto un nuevo éxito y que vienen en grabaciones.