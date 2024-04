¡Ya iniciaron! Orquesta Candela empezó con las grabaciones de su nueva serie 'Amor en Práctica'

Orquesta Candela es una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana que ha creado muchos éxitos musicales. Ahora, el grupo se ha aventurado en una nueva faceta, serán los protagonistas de una nueva serie y ya empezaron las grabaciones.

¡Inician las grabaciones de la serie!

La agrupación de Orquesta Candela fue fundado por el gran maestro Víctor Yaipén y actualmente, sus hijos Donald, Víctor Jr, y Billy se encuentran liderando. Los chicos desean continuar creciendo en sus carreras artísticas y han asumido un nuevo reto para todo el grupo.

Por medio de las redes sociales, Orquesta Candela anunció que ya iniciaron las grabaciones de su nueva serie llamada 'Amor en Práctica'. Hace unas semanas, anunciaron un gran casting en Chiclayo, en el mismo lugar donde ya empezaron a grabar.

En el video se puede ver a los chicos Donald, Víctor Jr, y Billy siendo grabados en un parque, mientras tocan algunos instrumentos. Además, otros momentos del video se pueden ver como todos los encargados de la producción comparten.

Por medio de una publicación, anunciaron que la serie 'Amor en Práctica' estaría estrenándose en el mes de agosto, pero aún no han dado una fecha exacta. Los fanáticos se encuentran muy entusiasmados por esta nueva faceta de la agrupación de cumbia.

El grupo de Orquesta Candela anunció que se encuentran grabando las primeras escenas en Chiclayo con el auspicio de varias marcar. Además, la agrupación acaba de confirmar que estarían muy pronto en Lima realizando otras grabaciones para la serie y lo estarán anunciando por sus redes sociales.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del fundador Víctor Yaipén, quienes siguen manteniendo el legado de su padre haciendo crecer más al grupo.

Cuentan con muchos éxitos como "Esta Noche", "Cuando Te Enamoras", "Suena", "No Me Mientas", "Me Vas a Extrañar", "Pájaro Amarillo", "Tu Falta de Querer", entre muchas más. Su última producción musical fue una colaboración con el Grupo 7 de la serie de televisión 'Al Fondo Hay Sitio'.

Esta canción 'Si No Te Tengo' se convirtió en la favorita del público y formó parte del soundtrack de la serie. El videoclip oficial del tema fue lanzado hace varios meses y ya está a punto de llegar al millón de reproducciones en su canal de YouTube. Así como este tema, se vienen muchas más producciones musicales para este 2024.