Al parecer, al cantante John Kelvin no le habría gustado enterarse que su aún esposa, Dalia Duran, pida ayuda tras ser desalojada junto a sus hijos, del departamento que Andrés Hurtado le alquiló por 6 meses en Magdalena. Es por eso, que el cumbiambero usó sus redes para indicar que: “No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre.

A mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón”. Ante esto, Dalia no dudó en responder.

–Al parecer a John Kelvin no le ha gustado que expongas la situación económica en la que te encuentras junto a tus hijos…

No sé para qué o con qué propósito ha realizado ese post, pero en ningú momento he expuesto a los bebés. Además soy su mamá, y soy libre de tomar cualquier deducción siempre que no afecte su integridad física o

moral.

–¿Consideras que estás dando lástima al pedir ayuda?

Yo no he salido a dar pena en ningún momento, todos pasamos momento complicados y a mí me tocó y se hizo público porque querían saber por qué me estaba mudando. Solo se expuso por eso, no porque yo lo haya querido.

Además, si alguien aquí ha expuesto su vida privada y arrastrado a sus hijos y a mí a toda esta situación es él, Yo jamás he estado metida en escándalo. Y como madre tengo que ir trabajar duro para que no falte al menos lo básico.

–¿Qué sientes cuando personajes como Giuliana Rengifo señalan que debes de vender papas o limpiar casas y dejar de estar dando lástima?

Jajaja que te puedo decir, no me conoce ni yo a ella así que no me importa lo que pueda opinar de mí. Para hablar hay que hacerlo con criterio. No sé qué tendría ella que opinar de mi vida si no me conoce, y como repito no es que yo quiera dar pena solo dije lo que sentía en ese momento y por lo que estaba pasando. ¿Y cuál es el problema si quieren ayudarme? ¿Qué les molesta? Yo trabajo y si tuviese que vender papas o lo que fuera lo hago sin ningún problema pero tengo otros trabajos.

–¿Estás de acuerdo que el Poder Judicial haya otorgado cinco meses más de

prisión a John Kelvin?

Si ellos toman esa decisión es por algo.

–De otro lado, vimos que eres parte del videoclip de Jair Mendoza ¿Cómo te sentiste con las escenas de besos?

Es algo nuevo para mí, pero todo muy profesional, bien cuidado. Eso se grabó en febrero y me sentí muy cómoda. Estoy contenta con los comentarios, creo que hay que saber de todo un poco y no quedarse solo en una sola cosa.