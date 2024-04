Maricielo Effio se quiebra durante transmisión EN VIVO y responde críticas: "Estoy cansada"

Maricielo Effio se vio afectada por las críticas que ha estado recibiendo en las redes sociales desde que surgieron controversias sobre la muerte de la Muñequita Milly, la cual está relacionada con el doctor Fong. En respuesta, decidió hacer una transmisión en directo frente a sus numerosos seguidores en las redes sociales.

Ante ello, la actriz se mostró visiblemente afectada por la ola de críticas que ha venido recibido y decidió responder. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Maricielo Effio se quiebra EN VIVO

A través de un live en su cuenta de Instagram, la actriz Maricielo Effio estalló en llanto luego de recibir varios comentarios negativos en IG. "Yo empecé desde pequeña, tengo 30 años de carrera. Gané un concurso y es por eso que comencé a ser artista. Pero me sorprende y me da pena cómo puede existir tanto veneno en redes, es increíble la cantidad de personas con tantos complejos, de verdad me causa mucha impresión", dijo entre lágrimas.

De igual forma, lamentó como entre peruanos nos criticamos tan dura y negativamente. "Leo leo y digo 'Dios, no hay respeto alguno por el projimo'. Entre los propios peruanos se chancan, se insultan, se ofenden, se falta el respeto cuando lo único que hace uno es ser feliz. Es bien triste, estoy cansada de eso", agregó la actriz visiblemente afectada.

Según un informe de América Hoy, Maricielo Effio es atacada por su cuerpo. "Trata bien a los mañosos, que pagan en tu página para verte", "Parece que te pasaste de postres", "Amiga, creo que hay cosas que hay que poner en sus sitio, un poquito te pesas y se arregla", "El doctor Fong hizo un buen trabajo", fueron algunos de los deplorables mensajes que recibió.

Denunció al Dr. Fong

En junio de 2023, Maricielo Effio presentó una denuncia por mala praxis contra un médico después de someterse a una mini abdominoplastía con la intención de mejorar su abdomen, pero la operación resultó en un empeoramiento de la zona.

Según Effio, el médico la sometió a dos procedimientos adicionales en un intento por obtener resultados satisfactorios, pero estos no se lograron. Ahora, el especialista se niega a asumir la responsabilidad de los gastos que Effio deberá afrontar para someterse a una tercera operación en el extranjero.

"Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia", explicó Effio durante un enlace con 'América Hoy'.

"Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía" (...) "Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)", dijo la actriz Maricielo Effio.