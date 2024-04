Peluchín responde a Yanina Latorre por decirle 'fracasado' y 'pelotu**': "Tu único recurso es insultar"

Rodrigo González, mejor conocido como 'Peluchín', ha respondido con fuerza a Yanina Latorre después de que la panelista argentina lo llamara "fracasado" y "burro" en su programa "LAM". El incidente se desató cuando González tocó temas delicados del pasado de Latorre, lo que evidentemente no fue de su agrado.

Peluchín responde a Yanina Latorre tras insultarlo

Rodrigo González, popularmente conocido como 'Peluchín', no se quedó callado frente a los ataques de Yanina Latorre, panelista del programa argentino LAM, quien lo tildó de "fracasado" y "burro". El conductor de televisión aprovechó su espacio en "Amor y Fuego" para lanzar una respuesta contundente a las duras críticas recibidas.

Todo comenzó cuando Latorre reaccionó negativamente a un segmento del programa de González, donde se tocó su pasado y sus polémicas en la farándula argentina. "No me rompas las pelotas, no te metas en mi vida privada. No tiene nada que ver lo que me pasó. Sos un pelotudo, un fracasado, un burro y un inútil. Mañana levántalo y pásalo. Así te doy otro puntito de rating, que me dijeron que no existe, que sos de cuarta. ¿Qué tiene que ver mi marido con todo esto?", fueron las palabras de Latorre, visiblemente enfadada.

Peluchín no tardó en replicar durante su programa: "Ella ha utilizado el insulto y nos ha minimizado, nos ha comparado con otros shows de aquí de Perú como para que nos sintamos menos, pero sin siquiera sacarla al aire o haberle respondido en mi país le han hecho sentir las consecuencias de lo que dijo".

¿Su único recurso es insultar?

El conductor también destacó la ironía de cómo Latorre había conseguido su lugar en la televisión argentina: "Parece que sus compañeros aprovecharon el efecto que le causaron las pastillas y si eso te sirvió para dártelas de inteligente ya vimos cuál es tu único recurso, insultar. Pero bueno, así te has ganado un puesto en la televisión argentina".

Rodrigo González criticó que Yanina Latorre haya dado datos falsos y luego vaya a tomar con las personas de las que está hablando. "No supo como disimular que su data fue falsa y se encontró con Milett en la casa de Marcelo, cuando ella aseguró que no iba a llegar, que esa relación estaba terminada. Y no le quedó más que hacer pasitos de baile brindando con ella", dijo.

"De primicia, nada; de comprobar el dato, nada; de cerciorar sus fuentes, ninguna... Como no tiene otros argumentos recurre al insulto. Nosotros te llamamos chamullera y es lo que eres, lo que pensamos, lo que continúas siendo, además de una maleducada. Bueno, pero cada uno se deja ver de acuerdo a su educación. Ya cada uno mostró quién es quien", finalizó Peluchín, dejando por los suelos a Latorre.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a este intercambio de golpes mediáticos, con comentarios que apoyaban a uno u otro lado de la discusión. Muchos usuarios respaldaron a Peluchín por su frontalidad, mientras que otros criticaron la manera en la que Latorre abordó el conflicto.

Este enfrentamiento entre dos figuras conocidas del espectáculo en América Latina demuestra cómo las tensiones pueden escalar rápidamente en el mundo de la televisión, especialmente cuando se mezclan la crítica y las respuestas públicas. Peluchín, conocido por no tener pelos en la lengua, dejó claro que no se dejará intimidar fácilmente por comentarios despectivos, independientemente de quién vengan.