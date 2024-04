Taxista devuelve iPhone a su dueña y todo sale mal: "Me hicieron un problemón"

Un taxista se volvió viral en redes sociales por contar una experiencia que debería haber sido un simple acto de honestidad pero terminó en un conflicto. El hombre devolvió un iPhone olvidado por una pasajera, lo que en vez de agradecimientos le trajo un verdadero dolor de cabeza.

La situación se complicó tanto que decidió compartir su historia en TikTok: "Por entregar un iPhone a una pasajera me han hecho un problemón", sorprendiendo a muchos usuarios por la secuencia de eventos. Te contamos todos los detalles.

Taxista devolvió iPhone y todo salió mal

La historia comenzó cuando una joven, claramente ebria, subió al taxi y, después de un viaje desde San Isidro hasta Campoy (SJL), dejó más que solo una propina: vomitó en el carro y olvidó su iPhone. Tras limpiar el desorden y descubrir el teléfono, el taxista decidió hacer lo correcto y devolverlo, guiado por los principios de honestidad que lo caracterizan.

El conductor, en un gesto de buena fe, atendió una llamada del teléfono perdido y accedió a llevarlo de vuelta a su dueña. No obstante, al llegar al lugar indicado, fue recibido no con gratitud, sino con exigencias y un trato grosero por parte de una mujer que insistía en recuperar el teléfono sin ofrecer nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento.

"Quise que salga la pasajera, pero la señora se puso nerviosa porque era un condominio y no una casa. Soy honrado, pero eso no quita el servicio de delivery que hice", explicó el taxista en su video viral. Su petición era simple: que la dueña del celular o un familiar cercano se presentara para verificar la propiedad del teléfono y así completar la devolución de manera segura y respetuosa.

Lo que debió haber sido una rápida entrega se convirtió en un espectáculo de malentendidos y desconfianza, culminando en un ambiente tenso donde la mujer empezó a filmar el vehículo del taxista, aumentando su incomodidad y frustración. Finalmente, la madre de la joven llamó al teléfono y coordinaron un punto de encuentro para la entrega, poniendo fin al problema.

Reacción en redes

La reacción en redes no se hizo esperar, con muchos usuarios comentando sobre la situación. "A veces uno de amable no saca nada bueno", "Hay que ser precavido, ten cuidado y que no se burlen de ti", "Está bien ayudar, pero debe ser con límites sino luego la gente se pasa de la raya", "Antes que bajen siempre revisen el asiento, algo podemos dejar por no ser precavidos", fueron algunos de los comentarios que apoyaron al taxista y reflexionaron sobre los límites de la amabilidad en situaciones similares.

Usuarios comentan experiencia. (Foto: Captura de pantalla)

Este incidente subraya los desafíos que a veces enfrentan aquellos que eligen hacer lo correcto en situaciones complicadas. A pesar de los problemas, el taxista mantuvo su integridad, demostrando que, aunque la honestidad pueda costar caro, sigue siendo una cualidad invaluable en nuestro día a día.