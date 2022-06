«Dejen de mentir», Madre de Melissa nuevamente la defiende en redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez usó sus redes sociales para hablar respecto a la situación de su hija y de su nieta estallando nuevamente.

Después de hacer su aparición en ‘América Hoy’ para dar su versión sobre la polémica en la que viene envuelta su hija Melissa Paredes, la señora Celia pidió que dejen de mentir en su cuenta oficial de Instagram.

«Ahora todo es irrelevante, no hay argumentos. Dejen de mentir ahora todo se ve jurídicamente», inició diciendo Doña Celia.

Se supo recientemente que Melissa no autorizó a su madre de brindar declaraciones a algún medio, a pesar de ellos la madre de la ex conductora no aguantó y siguió sacando pecho por su engreída.

«¡Qué descaro!, No hablen de la bebé descarados para hacer su programa, ustedes no saben nada», finalizó la madre de la modelo en su cuenta de Instagram.

“No soy una santa y nunca lo seré”: Melissa Paredes reconoce sus errores

La exconductora Melissa Paredes llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’ y se sometió al juego de preguntas donde respondió de un poco de todo.

«Les pido perdón absolutamente a todas las personas que se sintieron tocadas con mi tema, en su momento, por una imagen que yo tenía, por cómo ustedes me veían. Pero las personas que realmente me siguen, me conocen, saben cómo soy yo, saben cómo siempre he sido yo. No soy una santa y nunca lo voy a ser», afirmó Melissa Paredes en En boca de todos.

En ese momento, Ricardo Rondón le preguntó si tenía que reconocer algún error que haya cometido, a lo que ella dijo:

«Lo malo fue salir a hablar tan pronto. Yo creo que se debió primero arreglar todo en privado, ser todo más cauteloso y quizá no exponer tanto nuestra vida privada de esa manera. Siento que ese fue un grave error que tuve», declaró la enamorada de Anthony Aranda, quien está muy agradecida con la vida por su mejor regalo, su hija Mía Cuba Paredes.