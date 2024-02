"Acúsalo con tu mamá Paolo": "Llueven" críticas a Paolo Guerrero por no querer cumplir su contrato con César Vallejo

¡Viejo engreído! Estas son las palabras que más se repiten en redes sociales para referirse a Paolo Guerrero. La polémica entre el delantero peruano y la César Vallejo no tiene cuando acabar y el mismo "Depredador" ha manifestado que no jugará en el cuadro trujillano tras las amenazas en contra de él y su familia. Sin embargo, son pocos los hinchas que ven con buenos ojos el accionar del ariete nacional, ya que las críticas no han parado en su contra, más aún, al ver la intervención de Doña Peta en el caso.

Se puede retirar del fútbol

La novela entre Paolo Guerrero y César Vallejo no tiene cuando acabar. Muchos se sorprendieron cuando se oficializó la llegada del "Depredador" al cuadro que disputará la Copa Sudamericana, sin embargo, lo que empezó como un sueño terminó siendo una completa pesadilla.

Según comentó el delantero de la selección peruana, desde el día uno que se anunció su fichaje por la Universidad César Vallejo, empezó a recibir amenazas de extorsionadores. Pero, no solo él, ya que recientemente confesó que todas las amenazas le llegaron a su mamá e incluso, han optado por hacer lo mismo con Ana Paula Consorte, su pareja y madre de sus dos últimos hijos.

"A la mamá de mi hija y con la foto de mi hija. A mi mamá con la foto de sus hermanos. Yo no vivo en Perú, pero esto es normal. Se lo pregunto a ustedes porque el señor Acuña (Richard) dice que es normal", apuntó el "Depredador".

"𝗦𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘁𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝘆𝗼 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗮 𝗺𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 𝘆 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗻̃𝗼𝗿𝗲𝘀" 🗣️



Paolo Guerrero culpa a la directiva de la UCV de no rescindir el... pic.twitter.com/NcQ4UPi6Fi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 16, 2024

Ante toda esta situación, ayer en comunicación con "Ocurre Ahora", noticiero conducido por Mávila Huertas, el delantero nacional se sinceró y confesó que si los directivos trujillanos no aceleran los trámites, él tomará la decisión de retirarse definitivamente del fútbol profesional.

"Corro contra el tiempo de recuperar mi carrera, de volver a jugar, el 26 está claro que se cierra el libro de pases, si estos tipos o estas personas no firman la rescisión yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera y va ser gracias a estos señores, a estas personas , los hago responsables de todo esto", comentó el 'Depredador' indignado.

Hinchas critican a Paolo Guerrero

Estas palabras de Guerrero, además de la intromisión de Doña Peta en el caso (la mamá del delantero llamó a los Acuña para interceder por su hijo) han dejado mal parado al goleador de la bicolor frente a los hinchas.

Muchos consideran un "berrinche" todo el "show" que está haciendo Paolo Guerrero en diversos noticieros e incluso señalan que es un "hijito de mami". Todo esto se lo dicen en redes sociales, donde diversos usuarios dejan "volar" su creatividad.

"Acúsalo con tu mamá Kiko", "que vergüenza, tremendo viejo ridículo y su mamá sigue defendiéndolo", "tú solito estás matando tu carrera", "nadie te obligó a firmar por la Vallejo", "quiere irse a Alianza, pero no lo van a dejar", son algunos de los comentarios en redes.