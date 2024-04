¡Al estilo Alianza! Jean Ferrari presentará queja por mal arbitraje del partido entre Junior y Universitario

¡A llorar al campito! Universitario visitó a Junior de Barranquilla por la fecha 2 de la Copa Libertadores y consiguió un valioso empate por el grupo D. Sin embargo, la situación pudo ser totalmente distinta, ya que Alex Valera anotó el 1-2 a favor de los cremas, pero, tras revisar el VAR, el árbitro decidió anular el tanto del atacante merengue. Para muchos, la supuesta mano cobrada chocó en el jugador colombiano y no en el peruano, por lo cual, Jean Ferrari salió disconforme y tras llegar a suelo limeño, señaló que presentarán una queja formal por el mal arbitraje en el duelo internacional.

Jean Ferrari hace fuerte denuncia

El árbitro argentino, Leandro Rey, se encuentra en el ojo de la tormenta tras el encuentro entre Universitario y Junior disputado en Barranquilla. Para muchos hinchas del último campeón del fútbol peruano, el réferi influenció demasiado en el resultado final del partido, ya que tuvo más de una cuestionable decisión.

Esta opinión es compartida por Jean Ferrari, quien a su llegada a Lima se mostró muy molesto. El actual administrador de Universitario no estuvo conforme con el gol anulado a Alex Valera tras una supuesta mano y cuestionó la decisión de Leandro Rey.

"En Conmebol hay países que todavía no nos ven con buena cara. Entonces pasan esta clase de situaciones. Nos pasó con LDU acá en Lima, un gol legítimo del Tunche no fue cobrado. Esta vez también. Si hay un tema de interpretación, es mano del jugador colombiano", indicó en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

Además, señaló que hoy mismo presentarán una queja formal en contra del arbitraje, ya que sienten que en gran parte del partido el árbitro los perjudicó con sus polémicas decisiones.

"(Lo anulado) genera suspicacias y fastidia, por el esfuerzo. No has jugado contra cualquier equipo, has jugado contra el campeón del fútbol colombiano. La representación que tenemos nosotros hoy, no como institución sino como país, es una responsabilidad enorme. Que te pasen esta clase de jugadas a uno lo fastidia. Vamos a presentar un documento (de reclamo) el día de mañana", agregó Jean Ferrari.

Jean Ferrari: "En Conmebol parece que no nos ven con buena cara. Con LDU nos anulan un gol legítimo y ahora contra Junior, primero es la mano del colombiano antes que la de Valera. Genera suspicacia y molesta porque no hemos jugado ante cualquier equipo, es el campeón colombiano" pic.twitter.com/xtTvS04TMz — Charla Táctica Perú (@charlatacticape) April 10, 2024

Polémica por gol anulado

Corría el minuto 77 del partido y Universitario empataba 1-1 ante Junior en Barranquilla. En diversos tramos del partido, el cuadro crema se plantó mejor en el terreno de juego y estuvo muy cerca de llevarse el partido, hasta que llegó una jugada polémica.

Saravia lanzó un largo despeje desde el área crema, el cual fue interceptado por Álex Valera. Luego de una serie de toques, el balón cayó en los pies de Rodrigo Ureña, quien lanzó un "venenoso" centro muy cercano al arco colombiano.

El balón fue despejado, pero nuevamente, esta vez Andy Polo, lanzó un centro cerca al arco de Junior. Alex Valera controló y el balón chocó en su codo, anotando así el tanto que le daba la ventaja a Universitario.

La jugada fue revisada por el VAR, quienes llamaron al árbitro argentino. Luego de unos segundos de suspenso, decidió anular el tanto de Universitario, ante el reclamo de todos en tienda crema.

Esta situación ha mortificado a Jean Ferrari, quien siente que lo vienen perjudicando progresivamente. Por ello, presentará su queja formal ante la Conmebol y espera que estas situaciones no se repitan. ¿Le harán caso?