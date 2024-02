"No he recibido apoyo", Ricardo Gareca afirma que no ha sentido el respaldo de los peruanos por su llegada a Chile

Ricardo Gareca hace unos días confesó que a pesar de sentirse feliz por ser el director técnico de la selección chilena, no ha sentido el respaldo de los hinchas peruanos en su decisión pues nadie le ha deseado lo mejor a través de redes.

El popular 'Tigre' asumió recientemente la dirección de la selección chilena con el objetivo de llevarlos al mundial del 2026, el director técnico espera lograr este sueño para todos los hinchas chilenos.

Ya no siente el cariño peruano

Ricardo Gareca asumió 7 años el mando de la selección peruana por lo que durante ese tiempo se ganó el cariño, respeto y admiración de todos los peruanos quienes encontraron en el director técnico una guía que necesitaban los jugadores para apuntar al soñado mundial.

Sin embargo, hace algunos meses se supo que el 'Tigre' asumió la dirección técnica de la selección chilena, esto disgustó evidentemente a todos los peruanos quienes en su gran mayoría afirman ser los rivales eternos de Chile.

Es por ello, que el DT afirmó que no ha sentido el respaldo ni los buenos deseos de los peruanos para su nueva faceta y para la selección chilena.

"No he recibido ni un solo mensaje de apoyo, ni de deseo que a la selección chilena le vaya bien (por parte de los peruanos)", reveló el 'Tigre' en Direct TV Sports.

Gareca siguió diciendo que esta rivalidad que ha estado presente en toda la historia futbolística entre Perú y Chile es el motivo para que los hinchas de la bicolor hayan decidido darle la espalda a técnico.

"Claro que hay una rivalidad futbolística, nada más tiene que ver. Me he topado con cantidad de peruanos acá en Chile, entonces no creo que pase por ahí (otro tipo de rivalidad)", agregó finalmente.

Cabe resaltar que mucho pensaban que Gareca nuevamente asumiría la dirección de la selección peruana pues crearon un fuerte vínculo no solo con los jugadores sino también con los hinchas, sin embargo, esto nunca pasó ya que hubo problemas con algunos directivos deportivos que llevaron al 'Tigre' evaluar otras ofertas.

¿Padre por cuarta vez?

El Juzgado Civil número 102 de la ciudad de Buenos Aires ha ordenado que el ex entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca se presente el pasado 21 de febrero a la justicia de ese país para que pueda someterse a una prueba de ADN.

Esto es por motivo de la demanda de paternidad de la joven uruguaya Mary Sande Delgado.

Esta demanda de filiación se inició en el año 2021 y es ahora donde por fin se podrá saber la verdad.

Según el juez a cargo aseveró que se ha basado en la no vulneración de los derechos de identidad de la persona por lo que solicitó la prueba de ADN con el objetivo de establecer o descartar la paternidad que le correspondería a Ricardo Gareca.

"Toda persona con el objeto de conocer sus antecedentes genéticos, cuenta con la posibilidad de iniciar una acción de conocimiento de la realidad biológica, en forma autónoma e independiente a la acción de afiliación", se lee en la documentación.

Cabe resaltar que el director técnico nunca quiso someterse a una prueba de ADN debido al largo proceso que había iniciado Mary Sande Delgado.

Según narró Mary, su madre y Ricardo Gareca sostuvieron una relación en 1982 en la ciudad de Buenos Aires. Ella se enteró de que supuestamente era hija del "Tigre" a los 25 años y fue a buscarlo para contarle directamente, aunque en un principio Gareca se mostró escéptico.

"En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: él es tu padre. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: vos no sos hija de papá. Él solo te dio su apellido", relató la joven.