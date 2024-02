¿Seguirá pensando igual? Paolo Guerrero jugará en la Liga 1 2024: "Es un torneo de bajísimo nivel"

¡No escupas al cielo...! Paolo Guerrero es la sensación en estas últimas horas en el ambiente futbolístico. El "Depredador", luego de varias idas y venidas, estampó su firma y jugará en la Liga 1 por la Universidad César Vallejo. Su fichaje ha causado un "terremoto" en el fútbol peruano y muchos usuarios en redes han recordado las polémicas declaraciones del capitán de la selección peruana en contra de la Primera División de la pelotita nacional. ¿Seguirá pensando lo mismo o borró cassette?

Paolo Guerrero "multiplicaba por cero" la Liga 1

¡Acabo cao! Paolo Guerrero es el nuevo fichaje de la Universidad César Vallejo y con ello se volvió en la contratación más cara de la historia. Diversas informaciones acercaban al "Depredador" al fútbol brasileño e incluso al Colo Colo de Chile, pero el poder adquisitivo de los Acuña terminó por decantar al goleador histórico de la selección peruana.

César Vallejo será el primer equipo peruano en el que Paolo Guerrero tratará de hacer historia. Hasta el momento, el delantero no había jugado en el fútbol peruano, ya que desde muy joven, fue a pasear su talento por la Bundesliga. Luego pasó por Brasil, Argentina y Ecuador y a sus 40 años, estampó su firma por la César Vallejo.

Sin embargo, esto contradice lo dicho por el propio Paolo Guerrero a mediados del año pasado. Cuando todo apuntaba a su salida del Racing de Avellaneda y los rumores lo acercaban al fútbol peruano, el "Depredador" ninguneó a la Liga 1, torneo el cual jugará este año.

"Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente . Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien", señaló Paolo Guerrero.

¿Seguirá pensando lo mismo? Como dice el dicho "el que al cielo escupe, en la cara le cae" o "nunca digas que de esta agua no he de beber" y esto lo debe saber muy bien en estos momentos Paolo Guerrero.

Rompiendo esquemas

El fichaje de Paolo Guerrero ha sido un bombazo en todo aspecto. Su llegada al fútbol peruano ha roto todos los esquemas en materia económica y se convierte en el mejor pagado en la historia de la pelotita nacional.

Las informaciones apuntan a que su salario bordearía los 120 mil dólares mensuales, además de vivir en una zona exclusiva de Huanchaco, donde tendrá una casa de playa y seguridad privada.

De esta manera, los Acuña y Paolo Guerrero han marcado un hito en el fútbol peruano. En declaraciones de Richard Acuña, el "Depredador" podría debutar en la fecha 4, cuando César Vallejo reciba a Sport Huancayo.