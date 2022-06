«El poder del amor», Melissa se emociona porque Anthony le lacea su cabello

Compartir Facebook

Melissa Paredes usó sus redes para presumir como su ‘gatito Activador’ la tiene muy bien engreída.

Esta vez la modelo grabó el preciso momento en el que Anthony le laceaba el cabello cual profesional, por lo que la ex conductora no podía dejar pasar este momento pues afirmó que se siente más engreída que nunca.

«El poder del amor, dice que soy muy engreída. Te amo mi bebé», fueron las palabras de Meli a su pareja Anthony Aranda.

Como se sabe Melissa accedió a ser entrevistada en el programa de Rodrigo y Gigi Mitre ‘Amor y Fuego’ donde revelará su verdad desde el sonado y polémico ampay con el bailarín donde se le vio dándose besos con el ‘Gato Activador’ estando aun casa con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.