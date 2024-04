¡Éxito global! Luciana Fuster entre los diez rostros más bellos del mundo junto a Henry Cavill

La belleza peruana Luciana Fuster sigue cosechando éxitos, y esta vez lo ha hecho a nivel internacional, siendo elegida entre los diez rostros más bellos del mundo por la revista Idol Royalty, compartiendo lista con celebridades de la talla de Henry Cavill y Amber Heard.

Luciana en el top 10 de los rostros más bellos del mundo

Fuster, conocida por su carismática participación en el reality show "Esto es Guerra" y recientemente coronada Miss Grand International, ha demostrado que su belleza y talento trascienden fronteras. La noticia de su inclusión en este prestigioso ranking ha sido bien recibida por sus seguidores y ha causado revuelo en las redes sociales.

El ranking de Idol Royalty es conocido por seleccionar a personalidades de todo el mundo basándose en criterios de belleza, carisma y impacto público. Entre otros nombres que figuran en la lista están Henry Cavill, Timothée Chalamet, Taehyung (V de BTS), Amber Heard, Kim Jisoo (Blackpink) y Liza Soberano, lo que demuestra la diversidad y el alcance global de la selección.

Luciana no solo ha capturado la atención por su belleza, sino también por su inteligencia y su compromiso con diversas causas sociales. Desde su coronación como Miss Grand International, ha estado involucrada en campañas de concientización y actividades benéficas, lo que ha reforzado su imagen como modelo a seguir.

El reconocimiento de Idol Royalty no solo refuerza la carrera de Luciana como modelo y reina de belleza, sino que también abre puertas para futuros proyectos en modelaje y televisión a nivel internacional. Con este impulso, Fuster está destinada a seguir brillando y representando al Perú en el escenario mundial.

Luciana Fuster es criticada por usar mucho filtro

Luciana Fuster, conocida por su carisma y belleza, se ha encontrado en el centro de una polémica recientemente tras publicar en su Instagram unas fotos de una sesión realizada en Tailandia para un evento de Año Nuevo. Las imágenes, aunque impresionantes, no tardaron en generar comentarios por parte de sus seguidores, quienes criticaron el uso excesivo de filtros en las fotografías.

Las fotos, que pretendían mostrar a Luciana en todo su esplendor, acabaron por desatar un aluvión de críticas en las redes sociales. Usuarios expresaron su descontento argumentando que los retoques eran tan notorios que la modelo parecía otra persona.

Entre los comentarios destacados estaban: "El banner lo hicieron con Inteligencia Artificial, porque Fuster no es", señalando la desnaturalización de su apariencia. Otros añadían, "Pero no se parece a la Fuster" y "Ya no parece Luciana, es una chica asiática", criticando lo irreconocible que resultó ser en las imágenes debido al retoque digital.

Sin duda, Luciana Fuster es un orgullo peruano que sigue dejando huella dondequiera que va, demostrando que la belleza peruana es capaz de brillar en cualquier escenario del mundo. Y sus fans, están de acuerdo que no necesita mucho filtro para mostrar su visible belleza.