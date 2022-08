Emilio Jaime y Austin Palao se amistan y se van de juerga juntos

Compartir Facebook

Austin Palao y Emilio Jaime se dejaron ver juntos en concierto y luego fueron vistos disfrutando del fin de semana en discoteca.

Ambos se alejaron luego de una pelea por el amor de Luciana Fuster. (Foto: Web)

¡Dios los cría…! El pasado sábado 13 de agosto, María Becerra, Danna Paola, entre otros artistas fueron parte de “Juntos en Concierto”. El show estuvo marcado por varias sorpresas y una de ellas estuvo entre los presentes al concierto. En el Estadio San Marcos se pudo ver a Austin Palao junto a Emilio Jaime, quienes hace unos años dejaron de lado su amistad. ¿El motivo? El amor de Luciana Fuster.

En primera instancia, las cámaras de “Amor y Fuego” no logran captar a Emilio y Austin juntos, pero un detalle no pasó desapercibido. A través de sus redes sociales, “Emil”, como se hace llamar en la industria musical, compartió una foto al lado de la pareja de Flavia Laos. Pese a que estuvo borrosa, el espacio conducido por Rodrigo y Gigi mostraron coincidencias que confirmarían su amiste.

Mira aquí:

Recordemos que ambos se distanciaron después de que se le acusara a Emilio Jaime de romper los “códigos” de amistad por empezar una relación con Luciana Fuster, expareja de Austin Palao en el año 2018. Sin embargo, en febrero de este año el exchico reality confesó que extrañaba a su compañero y que estaba esperando a reunirse con él para conversar.

“Yo muero de ganas. Si él (Austin Palao) está viendo, quiero conversar con él, espero que sea en una próxima oportunidad. Sé que él está de viaje en Ecuador, pero ya en una próxima venida al Perú de verdad que me gustaría juntarme con él para conversar, nos la debemos”, dijo Emilio Jaime en En Boca de todos.

Los que sí lograron captar juntos a ambos fueron las cámaras de “Magaly TV La Firme”. Luego del concierto en San Marcos, los dos nuevos amigos fueron por su “after concert” y siguieron su reconciliación en una discoteca.

El ex “combatiente” y el ex “guerrero” se fueron de juerga juntos, como era hace unos años antes de romper su amistad. Ellos estuvieron disfrutando del fin de semana junto a Vallery Ravello, ex pareja de Sergio Peña, quien se mostraba muy cerca a Emilio.

Luego de la noche de diversión, los tres en mención y una amiga más se dirigieron a la casa de Emilio. Permanecieron ahí por aproximadamente dos horas y luego se retiraron del lugar.

Mira aquí:

Todo haría indicar una reconciliación a la vista. Cabe resaltar que Emilio Jaime y Austin Palao eran mejores amigos por muchos años. La ruptura de su amistad se da luego de que Emilio empieza una relación con Luciana, luego de que ella terminó con Palao.