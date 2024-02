"Ahora se dedican a limpiarle la cara": "Llueven" críticas en redes sociales a "América Hoy" por regreso de Domínguez

¡La lavandería de Pachacamac! El pasado 29 de enero, el mundo de "Chollywood" se puso de cabeza. Una vez más, Christian Domínguez era protagonista de una infidelidad y su relación con Pamela Franco se terminó casi automáticamente. Tras esto, ofreció una entrevista en "América Hoy", donde contó mayores detalles de sus "errores" en su relación y se anunció que no iba más en el programa. Sin embargo, gran sorpresa causó verlo "cazando infieles" hace un par de días y en redes sociales, diversos usuarios expresaron su rechazo e indignación con el programa de Ethel y compañía.

Christian Domínguez regresa a "América Hoy"

En un reciente episodio del magazine "América Hoy", Christian Domínguez regresó por todo lo alto. Y, por increíble que parezca, el cumbiambero se dedicó a "CAZAR INFIELES" e incluso se animó a aconsejarlos para no caer en las "tentaciones" de la vida.

El "ansiado" regreso de Christian Domínguez a "América Hoy" se dio junto a su inseparable dupla de programa. Edson Dávila, más conocido como "Giselo", fue el encargado de acompañar al cumbiambero a las calles de Lima para "cazar infieles".

La secuencia donde ambos se presentaron estuvo divertida, pero no para todos. Ethel Pozo, en el estudio principal, tenía cara de pocos amigos. Incluso, se animó a mostrar un mensaje de la mamá del productor de "América Hoy", quien expresó su malestar a nivel nacional.

"Hijo, ¿Christian va a volver? Ojalá NO porque sería como premiarlo" , fue el mensaje que Ethel Pozo leyó en vivo. Por su parte, Giselo aseguró que sí le gustaría la vuelta de su eterna dupla en la cocina de "América Hoy", al igual que Brunella Horna, Janet Barboza y Valeria Piazza.

Usuarios reaccionan en redes

El inesperado y sorpresivo regreso de Christian Domínguez a "América Hoy" desató toda una serie de comentarios en redes sociales. Diversos usuarios señalaron este hecho como "inaudito" y compararon la situación del cantante con Melissa Paredes.

Muchos hicieron hincapié en el caso de la actriz de "Al Fondo Hay Sitio", ya que cuando ella le fue infiel al "Gato" Cuba con Anthony Aranda, las conductoras de "América Hoy" prácticamente la "crucificaron" en vivo y de inmediato la retiraron del programa.

"Ahhh, pero con Melissa si se pusieron bravas", "no por nada mi tía Magaly las llama la lavandería de Pachacamac", "televisión peruana, no preguntes más", "no me sorprende nada de estas disque conductoras", "que tal lavada de cara para Domínguez", se puede leer en redes.

¿Volverá Christian Domínguez a "América Hoy"? ¿Le seguirán "lavando la cara" en televisión nacional? Son preguntas que solo la lavandería, digo, el canal de Pachacamac tiene y aquí estaremos atentos a lo que suceda más adelante.