¡Al borde de las lágrimas! Johanna San Miguel se conmueve en homenaje a sus 38 años de carrera artística

¡Muy conmovida! Johanna San Miguel es una de las conductoras de "Esto es Guerra" desde el inicio del reality de competencia. Antes de su estreno en el programa de América Televisión, muchos la recuerdan por su personaje "Queca" en Pataclaun, el cual marcó a más de una generación. Este 2024, la popular "Chata" cumple 38 años de carrera artística y en "El Reventonazo de la Chola" no tuvieron mejor idea que homenajearla. Este acto fue muy emotivo y conmovió al borde de las lágrimas a la conductora.

Johanna San Miguel se conmueve por homenaje

Desde el estreno de "Esto es Guerra", Johanna San Miguel se ha ganado muchos seguidores y detractores por su rol como conductora en el programa. Muchos de ellos la siguen desde su recordado personaje de "Queca" en "Pataclaun", y sin darse cuenta, ya ha cumplido 38 años de vida artística.

Esto fue motivo de celebración en "El Reventonazo de la Chola" y Johanna San Miguel no pudo evitar conmoverse con el homenaje. "Hay que decirle al Perú entero que estamos muy orgullosos de decirle a Johanna San Miguel Dammert, actriz, conductora, que ahora cumple 38 años de carrera", señaló la "Chola Chabuca".

Tras estas palabras, la conmoción de Johanna San Miguel fue evidente, ya que por unos segundos se quedó sin palabras. Luego, la "Chata" agradeció a todo su público por darle tanta fortaleza en todos estos años de carrera, dentro de los cuales, ha tenido de todo.

"Me dejaron sin palabras. Definitivamente, acá la producción siempre me sorprende. Esto (el homenaje) lo atesoro muchísimo (...) no sé que decir, estoy emocionada", indicó Johanna San Miguel.

Cabe destacar que este homenaje lo hicieron en el marco de su obra "Ya Siéntese, señora", la cual se estrenará el próximo 6 de abril en el Teatro Peruano - Japonés. ¿Te lo vas a perder?

Criticada por los combatientes

En los últimos días, Johanna San Miguel tuvo duras palabras contra el fandom de los combatientes por los ataques que le lanzan en redes sociales. Sin embargo, diversos fanáticos del equipo rojiverde alzaron su voz de protesta en contra de la "Chata" y le recalcaron que los ataques en redes son producto de lo que ella realiza en "Esto es Guerra".

"O sea, tú si puedes atacar y decir lo que se te da la gana en el programa y nosotros no? Estás muy equivocada", "ya te olvidaste de todo lo que le dices a los combatientes en el programa", "ahora te toca apechugar nomas", "acuérdate de todas las cosas que haces o dices primero antes de decirnos cosas", señalaron en redes.

Asimismo, diversos grupos de seguidores de "Combate", como es la cuenta "Combatiente Pionero", realizaron algunos videos donde se ve la mala actitud de Johanna San Miguel contra los "Combatientes" e incluso contra algunos de sus "guerreros". "Vamos a recordarte las veces que te has portado de manera pésima en el programa", señaló el creador del video para darle paso a una serie de imágenes donde Johanna San Miguel es la protagonista.

Primero se le ve gritándole a Piero Arenas y Raúl Carpena, luego ningunea a Pancho Rodríguez y para cerrar, insulta a Micheille Soifer. Pese a que el video es muy claro, los seguidores no contentos con eso empezaron a enumerar más veces en las cuales Johanna "perdió los papeles".

"Falta cuando suspendieron a Ducelia", "siempre callas a las personas y no dejas hablar", "te crees la dueña del programa", "apechuga nomas, que te queda", señalaron. Definitivamente, esto es la verdadera guerra.