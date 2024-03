Andrea Luna denuncia robo de su camioneta y extorsiones: "Nos piden 6 mil soles"

Andrea Luna viene viviendo una pesadilla estos últimos días y es que esta vez la reconocida actriz peruana reapareció ante las cámaras pero no para hablar sobre algún proyecto de su carrera sino para revelar que viene siendo víctima de la delincuencia.

La actriz recalcó que su vehículo ha sido robado el pasado lunes 18 de marzo y que además de ello viene recibiendo amenazas para que facilite la entrega de un dinero a cambio de su seguridad.

La delincuencia hace de las suyas

La reconocida actriz peruana Andrea Luna ha sido víctima de un incidente desafortunado que ha sacudido a sus seguidores y a la comunidad en general. El pasado 18 de marzo, Luna reportó el robo de su camioneta en el distrito de Miraflores, Lima.

Este lamentable suceso no solo implicó la pérdida material del vehículo, sino que también desencadenó una serie de llamadas de extorsión hacia la artista, generando gran preocupación en su entorno cercano y en la opinión pública.

Según declaraciones de la propia Luna, los delincuentes responsables del robo de su camioneta no se conformaron con el hurto en sí, sino que además iniciaron un escalofriante proceso de extorsión.

En palabras de la actriz, "nos piden 6 mil soles para devolverme mi camioneta". Esta exigencia económica ha generado un impacto considerable en la vida de la artista y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad ante este tipo de delitos en la sociedad peruana.

Por otro lado, la actriz aseguró que los delincuentes le piden esta alta suma de dinero con la finalidad de devolverle el vehículo, sin embargo, Andrea teme por su seguridad y prefiere no realizar ningún tipo de pago.

"Estamos recibiendo llamadas. Nos están extorsionando. Nos piden seis mil soles. Nos dicen qué lo dejemos en una dirección cerca a Plaza Norte. En un taller por ahí. Dicen que ahí tienen el carro, pero la verdad que no vamos a ir", contó la intérprete.

Asimismo, la actriz peruana reveló que su camioneta se encontraba estacionada cerca de su casa en una zona bastante transitada y tranquila de Miraflores.

Al confiarse del distrito la actriz pensó que no pasaría nada, sin embargo, al salir de la cafetería descubrió que su camioneta ya no se encontraba en el lugar que lo había dejado.

"Cuando salimos la camioneta ya no estaba. Pensamos que se la llevó una grúa pero averiguamos tratamos de ubicar serenazgo pero no estaba por ningún lado nos contestaron diciendo que no estaba en el depósito", agregó.

Tras presentar la denuncia en la Comisaría de Miraflores, Luna informó que ha recibido mensajes de presuntos oficiales solicitando avisarles en caso de recibir llamadas de extorsión.

"En estos momentos, estamos pidiendo las cámaras. Mañana nos dan las imágenes y el día de hoy hemos recibido llamadas extorsionándonos esa cantidad de plata", agregó Andrea Luna.

"De varios números también nos han enviado mensajes diciendo que son el oficial tal, que les avisemos cuando reciba la llamada de extorsión. Hemos ido a la Diprove, hemos hecho todas las denuncias respectivas", narró la artista.

Este lamentable episodio ha generado una ola de solidaridad y apoyo hacia Andrea Luna por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico. En redes sociales, numerosos usuarios han expresado mensajes de aliento y han compartido información para colaborar en la búsqueda y recuperación de la camioneta robada.

Gisela Valcárcel: otra víctima de la delincuencia

La exconductora de televisión empleó sus plataformas digitales para informar sobre el incidente. Según detalló, esto sucedió después de que un individuo en una motocicleta le arrebatara su teléfono celular y se marchara del sitio sin inconvenientes.

Por tal motivo, la popular 'Señito' no dudó en usar sus redes sociales para criticar este hecho. Además, hizo un llamado a las autoridades, pues ella considera que San Isidro está siendo un distrito muy inseguro.

"Un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba. Un hombre en una moto que siguió después de llevarse el cel' como si nada hubiese pasado, como en su casa", escribió una furiosa 'Señito' en su cuenta oficial de Instagram.

La directora de GV Producciones expresó críticas hacia las autoridades de la Municipalidad de San Isidro debido a la falta de seguridad proporcionada. "Impuestos en San Isidro que deberían usarse bien para nuestra seguridad o ¿no?", manifestó la reconocida productora a través de sus redes sociales.