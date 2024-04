Brenda Carvalho lloró EN VIVO por delicada situación: "Tengo a mi hermana en UCI"

Brenda Carvalho, la carismática bailarina brasileña que todos adoramos, nos conmovió a todos en una reciente emisión del programa "Mande quien mande". En un momento muy emotivo, Brenda no pudo contener las lágrimas al compartir una noticia muy personal y difícil: su hermana está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Hermana de Brenda Carvalho se encuentra en UCI

La querida bailarina brasileña, Brenda Carvalho, compartió un momento muy emotivo en el programa "Mande quien mande". Brenda, con lágrimas en los ojos, reveló que su hermana se encuentra en una situación muy delicada de salud, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Tener a una persona con una enfermedad tan difícil es duro. Mil disculpas, estoy emocionada, pasando por un momento delicado, pero estoy feliz, tranquilos son lágrimas de felicidad, a la vez entendiendo la situación. Tengo a mi hermana en UCI, pero está mejorando, está avanzando, opero sigue en UCI, estoy un poco sentimental, pero ahí estamos", explicó Brenda, visiblemente emocionada.

Brenda Carvalho llorando en MQM. (Foto: América Televisión)

Durante el programa, la conductora María Pía Copello se mostró comprensiva y brindó palabras de apoyo a Brenda, diciendo: "Brenda, solo quiero que no pierdas esa alegría, que mantengas la fe, la fe mueve montañas y todo va a salir muy bien". Un mensaje que seguramente brindó un poco de consuelo en medio del difícil momento.

Además de hablar sobre su situación familiar, Brenda también se abrió sobre su vida personal, especialmente sobre su relación con Julinho, el exfutbolista con quien lleva varios años. Recientemente, Julinho fue claro sobre su futuro con Brenda en una entrevista: "No para nada, nunca hubo planes de boda. Brenda ya fue casada y yo también, la idea no está. Tenemos 12 años juntos, vamos por los 13, si funciona así, para qué vamos a cambiar".

Brenda compartió sentimientos similares, reflejando su experiencia pasada con el matrimonio civil, lo cual le ha hecho ser cautelosa con la idea de volver a casarse: "Una vez me casé, pero no me casé por iglesia solo por civil y no me fue bien, por eso, es de ahí que yo puse un pie para atrás con el tema de matrimonio".

Actualización del estado de su hermana

Mientras Brenda continúa compartiendo su vida con Julinho, su enfoque principal está en la salud de su hermana, esperando su recuperación. Brenda ha usado sus redes sociales para mantener a sus seguidores informados sobre el progreso de su hermana, mostrando que, a pesar de las circunstancias, sigue adelante con esperanza y gratitud por el apoyo de su familia y amigos.

Estado de Brenda Carvalho sobre hermana. (Foto: Instagram)

"Hoy mi hermana completó 10 días en la UCI... Esperemos que mañana el doctor traiga buenas noticias para que pueda salir de la UCI y pasar a la habitación... Visita hoy de mi mamá, papá y sobrina. Solo tengo gracias y mucha gratitud por vuestro cariño", escribió en su historia.

Esta situación muestra que, detrás de la fama y las cámaras, las celebridades también enfrentan retos personales y momentos de vulnerabilidad. Desde aquí, le mandamos todo nuestro apoyo y buenos deseos a Brenda y su familia en este momento tan delicado.