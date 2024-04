Bryan Torres indignado porque Samahara Lobatón le tiró zapatazo a su mamá: "Me molesta"

Samahara Lobatón, en medio de una pelea con Bryan Torres, terminó lastimando a la madre del cantante. Según lo revelado en el programa "Magaly TV La Firme", un zapato lanzado en medio del conflicto golpeó en la cabeza a la madre de Bryan, quien se encontraba en la escena del altercado.

Samahara Lobatón le tiró zapatazo a la mamá de Bryan

Resulta que Samahara Lobatón y Bryan Torres han vuelto a ser noticia, y no por algo precisamente bueno. En una reciente emisión del programa "Magaly TV La Firme", se reveló que durante una acalorada discusión, un zapato lanzado por Samahara terminó golpeando a la madre de Bryan Torres.

El incidente ocurrió cuando Samahara, en medio de la pelea, empezó a arrojar cosas desde la ventana, y uno de esos objetos, un zapato, le cayó directamente en la cabeza a la mamá de Bryan. "Lo que a mí me molesta es que le haya caído los zapatos en la cabeza a mi mamá", confesó un visiblemente molesto Bryan en el programa de Magaly Medina.

La situación, como pueden imaginar, ha generado bastante controversia. Magaly no dudó en comentar el nivel de violencia alcanzado en esta pelea: "Le tira los zapatos por la ventana, uno de los zapatos sabemos que le cayó en la cabeza a la mamá de Bryan, entonces ya la situación ha llegado a punto de violencia que creo que lo mejor para esta pareja es que ya no esté junta".

Bryan Torres dice que ya no está viviendo con Samahara

Además de revelar este lamentable episodio, Bryan compartió que ya no está viviendo con Samahara. Según sus palabras, decidió salir de la casa que compartía con ella para evitar más problemas, una decisión influenciada también por el hecho de que el departamento es propiedad de su familia. "Yo he discutido muy fuerte con mi papá porque la casa es mi familia, de mi papá y me ha costado y me sigue costando y me han sacado prácticamente de mi casa. En realidad yo me he salido para evitar problemas", explicó.

La relación entre Samahara y Bryan ha estado en el ojo del huracán desde hace tiempo debido a sus constantes altercados. Vecinos y cercanos han expresado que están hartos de las frecuentes peleas de la pareja. Ahora, con este nuevo incidente, parece que la situación ha escalado a niveles preocupantes.

Por el momento, no hay indicios de reconciliación y la tensión entre ambos parece ser insostenible. Desde aquí, esperamos que puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y sin más incidentes que lamentar.

Este tipo de noticias siempre nos recuerdan que detrás de las cámaras, la vida de las celebridades puede ser tan complicada como la de cualquier persona o más. Seguiremos de cerca esta historia y les traeremos cualquier actualización.