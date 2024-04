Bryan Torres en "modo víctima" anuncia fin de relación con Samahara tras escándalo: "El problema no soy yo"

¡TODO SE DERRUMBÓ! Bryan Torres y Samahara Lobatón protagonizaron un bochornose y lamentable espectáculo público el último fin de semana en horas de la noche. Primero, las cámaras de "Amor y Fuego" captaron a la hija de Melissa Klug tirando todas las cosas del cantante por la ventana de su casa y por la noche, "Magaly TV, La Firme" mostró mayores detalles de los hechos. Tras todo este lío, el propio Bryan Torres salió a aclarar la situación en el programa de Magaly Medina y se victimizó señalando que el problema en la relación no era él, además de anunciar el final definitivo de su romance. ¿Le creen?

Bryan Torres anuncia separación definitiva de Samahara Lobatón

Lamentablemente, una vez más, Bryan Torres y Samahara Lobatón vuelven a escribir un penoso episodio en sus vidas. Hace poco, tanto "Amor y Fuego" como "Magaly TV, La Firme" mostraron imágenes donde se ve a la hija de Melissa Klug tirando todas las cosas del salsero por la ventana de su propia casa y en esa línea, el cantante se comunicó con el programa de la "Urraca" para aclararlo todo.

"Ese día hice videollamada con el señor Abel Lobatón, es más, antes de venir lo llamé y le pregunté si podía venir y me dijo 'sal, di la verdad, tienes mi apoyo'. Me molesta que le haya caído los zapatos en la cabeza a mi mamá", detalló en un inicio Bryan Torres, señalando tener el apoyo del papá de Samahara, quien estaría al tanto de todo lo que pasó aquel fatídico día.

Además, aclaró un punto que llamó la atención de muchos, pues Samahara Lobatón en un momento dio a entender que Bryan Torres la agredía. "Infeliz, la porquería que siempre me haces cada vez que me tocas" , gritaba la hija del "Murciélago" mientras lanzaba todas las cosas de su pareja.

Ante esto, el denominado "ex chupe" de Jefferson Farfán descartó tajantemente haberle puesto un dedo encima a Samahara Lobatón y anunció, a nivel nacional y de manera definitiva, el final de su relación sentimental.

"Yo no la he golpeado. Ese día estuvo presente mi mamá, la nana, su hija y yo le dije que estaba en videollamada con su papá. Su papá estuvo en la videollamada todo el tiempo, él es testigo de que nunca ocurrió nada de eso. (...) Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos" , añadió Bryan Torres.

¿Papel de víctima?

En otro momento, fiel a su estilo, Magaly Medina comenzó a ser más incisiva con sus preguntas, lo cual empezaba a incomodar un poco a Bryan Torres. Sin embargo, el salsero supo sortear bien los cuestionamientos y sorprendió al señalar que él no había sido nunca el problema en la relación que ambos tenían.

"El problema no soy yo y todo el mundo se ha dado cuenta. Yo nunca la he manoteado o agredido, siempre me he corrido y ahí están las imágenes. Incluso, hoy en la mañana me escribió pidiéndome perdón por todo lo que había pasado (...) me pidió perdón y me dijo que todo había sido por las hormonas", indicó.

Bryan Torres se limpia las manos de su pelea con Samahara Lobatón, quiere quedar como víctima y le echa la culpa por todo a la hija de Melissa Klug: "El problema no soy yo". #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/5pez54w3of — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 23, 2024

Para finalizar, señaló que ambos se retirarán de la casa en la cual estaban viviendo para tranquilidad de sus abuelos. Según detalla Torres, su familia paterna está cansada de la situación, por lo cual, siente vergüenza e indica que lo mejor es que ambos se retiren del inmueble. Sin embargo, también confesó que acordó con Samahara Lobatón pagarle 8000 soles por conceptos de remodelación que ella hizo en el espacio donde vivían.

"Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas, yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje, mi mamá llegó, fui a hablar, ahí hablé con Samahara porque mi familia ya está cansada conmigo y me dijeron que me retire, ahora me estoy quedando en la casa de un amigo. (...) Yo he hablado con ella, yo me voy a hacer responsable de eso, le dije que tenemos que irnos. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y le debo 8000 soles que sí se los voy a pagar", refirió.

¿En qué acabará toda esta lamentable historia de Bryan Torres y Samahara Lobatón? ¿En qué condiciones nacerá el bebé que espera la hija de Melissa Klug? Esperemos que Dios los coja confesados, porque esto puede terminar muy mal.