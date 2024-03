"Busca llamar la atención": Guty Carrera manda fuerte mensaje a Alejandra Baigorria en "La Casa de los Famosos"

¡Se la mandó! Guty Carrera fue eliminado de "La Casa de los Famosos", sin embargo, poco antes dio que hablar tras su tenso enfrentamiento con Serrath y también por un contundente dardo que mandó en contra de Alejandra Baigorria. El popular "Potro" recordó la denuncia que le interpuso la "Gringa de Gamarra" y no dudó en resaltar que esto fue archivado, además de tildar a la conductora de "Consume Perú" como una persona que busca ser "el foco de atención".

Guty Carrera arremete contra Alejandra Baigorria

Durante su etapa como figura de la farándula peruana, Guty Carrera no fue ajeno a los escándalos. El más recordado por todos fue el clásico "yo no fui infiel" que le juró a Melissa Loza, así como la difusión de sus fotos íntimas que le enviaba a Milett Figueroa.

Varios años después, se dio una oportunidad en el amor con Alejandra Baigorria, pero el romance no terminó de la mejor manera. La excombatiente sacó varios audios donde acusaba a Guty Carrera de ser una persona manipuladora y, con prueba en mano, denunció violencia psicológica y agresión.

Luego de un largo tiempo, el juez que llevaba el caso de Alejandra Baigorri y Guty Carrera decidió archivar la denuncia. Pese a esto, recientemente en "La Casa de los Famosos", el popular "Potro" habló nuevamente sobre este caso y "sacó pecho" por el archivamiento de la denuncia.

"En el 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por supuesto me perjudicó la vida, sin embargo, después de 4 años y de tres apelaciones de ella, el juez decidió cerrar el caso por falta de pruebas . Evidentemente, se hicieron todos los análisis psicológicos, todos los análisis y no había ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de daño", señaló el hijo de Edith Tapia.

Guty Carrera diciendo que Alejandra Baigorria "LE PERJUDICÓ LA VIDA" y cierra con qué hay personas que necesitan de eso para figurar en los medios. Alguien dígale que Alejandra en ese momento era mucho más conocida y querida en Perú y él tuvo foco gracias a ella. #LCDLF4 pic.twitter.com/7vQgVGzZyE — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 18, 2024

¿Le dijo loca?

Además, eso no fue todo. Guty Carrera también indicó que Alejandra Baigorria habría hecho esta denuncia en su contra solo para llamar la atención. Para el ex "Esto es Guerra", lo sindicado por la "Gringa de Gamarra" no tenía ni "pies ni cabeza" y la tildó de "mentirosa".

"Yo entiendo que a veces cuando hay personas del medio buscan cierto foco para estar en pantalla, para ser la noticia del día y a veces no les importa llevarse a familias enteras y por supuesto no decir la verdad. Mentir es parte de esta sociedad y yo lamento que sea así. Soy una persona que está acostumbrada a este tipo de situaciones", sentenció.

Cabe destacar que Alejandra Baigorria difundió unos audios donde se escucha a Guty Carrera minimizarla, tratar a sus amigos como "gente de mier**". Incluso, en un momento, el también actor amenazó con cortarse hasta "parar en el hospital" cuando él se encontraba en Iquitos.