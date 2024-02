¡CON LUJO DE DETALLES! Pamela López revela TODA LA INFORMACIÓN que le dio Domínguez sobre Pamela Franco y Cueva

¡PINOCHO Y SOPLÓN! Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras su famoso ampay con Mary Moncada en su "auto rana", todas las luces apuntaron a Pamela Franco ya que se reveló que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva. Esto hizo que la "tranquilidad" llegue al cumbiambero, sin embargo, ahora todo cambia ya que Pamela López, esposa de "Aladino" le confesó a Magaly Medina que su confidente y quien le contó toda la relación entre la ex "Alma Bella" y el pelotero fue nada más y nada menos que Christian Domínguez.

Christian Domínguez le contó todo a Pamela Franco

El último programa de "Magaly TV, La Firme" dejó a todos con la boca abierta. Pamela López le reveló a Magaly Medina que se enteró de toda la relación de Christian Cueva y Pamela Franco gracias a Christian Domínguez, quien habría sido su "confidente".

Magaly Medina expuso la larga conversación que tuvo con Pamela López, donde ella aseguraba que Domínguez le contó todo con lujo de detalles. "Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella (Pamela Franco) sí le ha contado a él que ha tenido una relación con Cueva todo el 2019, todo un año. Ellos recién empezaban", confesó López.

Además, también señaló que, tras la muerte de la madre de Pamela Franco, Christian Cueva utilizó este momento como excusa para volver a acercarse a la cumbiambera.

"Entonces, muere su mamá de ella (Pamela Franco) y Cueva le manda un arreglo a Chimbote a la casa de ella. Todos estos detalles me los ha contado Domínguez que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira", agrega Pamela López.

Incluso, la esposa de "Cuevita" confesó que tanto Domínguez como Pamela Franco ya habrían estado separados desde mucho antes del ampay del cumbiambero. Cuenta que, desde noviembre del año pasado, seguían en una relación, pero cada quien por su lado. ¿Será cierto?

No quería que se sepa nada

Nuevamente la farándula está movida y, otra vez, gracias a Christian Domínguez. Magaly Medina volvió a sorprender a todos al revelar, esta vez, unas conversaciones privadas que mantuvo con Pamela López donde ella le confiesa que el cumbiambero fue quien le contó todos los detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Antes de exponer los audios, Magaly Medina confesó que esta comunicación con Pamela López fue "off the record", pero que como periodista, podía hacer uso del material sin ningún tipo de problema. Además, contó que Domínguez le pidió a Pamela López no divulgar que el "soplón" en todo esto había sido él.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si apartir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.