Daniela Darcourt revela que Tito Nieves le propuso adoptarla como hija: "Iba ser Daniela Nieves"

Daniela Darcourt es una joven artista que ha logrado mucho en su carrera musical, a su corta edad. En una entrevista, la cantante contó a detalle cómo Tito Nieves se ofreció en adoptarla oficialmente como su hija.

¡Daniela es parte de la familia Nieves!

La joven peruana Daniela Darcourt es una reconocida artista de salsa a nivel nacional e internacional. A sus 27 años, la cantante ha logrado pisar grandes escenarios de la música muy importantes y fue nominada en varias ocasiones en Premio Lo Nuestro, Premios Heat y últimamente, en Premios Latin Grammys.

En una entrevista en el canal de 'Rayo en la Botella', Daniela Darcourt contó que era una persona muy cercana a Tito Nieves y su familia: "Actualmente somos familia, a cualquier lugar que va le dice a todo el mundo: 'Les presento a mi hija' y yo cómo le explico a la gente que sí soy su hija, pero no soy su hija".

Luego, cuenta que en durante la pandemia pasó por momentos muy difíciles por falta de dinero: "Entre lo que le decía y no le decía a Tito porque claro, no quería darle pena y nunca me ha nacido darle pena a nadie... yo siempre en la vida: 'Sí, no tengo plata, pero igualito, no importa'".

¡Quiso adoptarla!

Después, la cantante peruana comenta que en ese momento Tito Nieves propuso adoptarla legalmente como su hija: "Él me dice: 'Yo te traigo, yo te firmo los papeles, yo te adopto'". De inmediato, Daniela Darcourt quedó sorprendida con la propuesta.

"Que linda la oportunidad, iba ser Daniela Nieves. Imagínate quedarme yo con toda la herencia de los premios, de los discos de platino que tiene en la casa que tiene una historia ahí", cuenta la artista de salsa.

Finalmente, Daniela opta por no aceptar la propuesta de adoptarla legalmente como hija de Tito Nieves. "Valoro tu ayuda, gracias. Esto de verdad me demuestra que estás conmigo, tanto tú como tu familia de forma desinteresada", le dijo la peruana al reconocido cantante. La razón es porque quiere lograr su propio mérito sola, producto de su esfuerzo y trabajo.

¡Tito Nieves orgulloso de ella!

Momentos después, Daniela Darcourt comenta que Tito Nieves le ha dicho que se siente orgulloso de ella. Antes que el reconocido cantante viaje a Colombia, ella cuenta que recibió un mensaje del puertorriqueño que la dejó perpleja.

"Solamente te escribo para que sepas que estoy verdaderamente orgulloso de ti. Tan orgulloso que me puedo morir mañana, sabiendo que le estoy dejando la posta a una mujer que va a ser más importante de lo que ella cree", le dijo.

Por medio de sus redes sociales, Tito Nieves ha demostrado en muchas ocasiones lo orgulloso que se siente de la peruana Daniela Darcourt. El trabajo que viene haciendo y cómo mantiene viva la salsa a nivel internacional.