¡Emotivo! Sebastián Lizarzaburu se conmueve por exposición de su hija: "Eres tú mi fiel papá"

Sebastián Lizarzaburu conmovió en rede sociales luego de compartir en sus redes como su hija le hizo una sorpresa provocando al emoción del deportista quien no dudó en presumir a su pequeña.

La expareja de Andrea San Martín siempre ha demostrado tener un vínculo muy fuerte con su pequeña a pesar de compartir con ella a diario, ambos han dejado más que claro que los une un fuerte lazo de amor irrompible.

¡Qué detalle!

Sebastián Lizarzaburu siempre ha demostrado ser un padre por sobre todas las cosas, después de terminar su romance con Andrea San Martín, el deportista no ha presentado a alguna pareja de manera oficial y se ha enfocado en sus proyectos personales y en el cuidado de su pequeña Maia.

Todo este cariño, amor, tiempo y dedicación a su hija se ve reflejado en los actos de amor que tiene la menor hacia su padre siendo uno de los últimos una emotiva exposición que le hizo a Sebastián para sus clases.

"No puedo pedir algo más 🥹 Una sorpresa así me llena el alma y solo es fruto del amor que nos tenemos! Gracias princesita ☺️ Se que estoy haciendo bien las cosas y ella es ultra feliz conmigo!", escribió Lizarzaburu en sus redes.

En el corto video se pudo ver como la menor lo lleva de la mano a su habitación para mostrarle la exposición que le había preparado con sus propias manos.

El trabajo se titulaba: "Yo con mi papá", seguidamente le dedicó un poema llamado "Mi fiel papá", siguiendo con la diapositiva se puede ver la imagen de una niña con su padre con capa de superhéroe: "Yo quiero mucho a mi querido papá".

Y para cerrar con broche de oro la engreída de Sebastián le dedicó unas cortas palabras que al parecer le provocaron un nudo en la garganta.

"Yo con mi papá me divierto y me río juego y duermo él me ama mucho por eso yo también lo amo mucho y le agradezco mucho por todo lo que hace por mí para hacerme reír y hago experimentos con él y por eso me divierto muchísimo con él", finalizó el mensaje de la pequeña.

¡Prohibido llorar! Sebastián Lizarzaburu protagoniza emotivo reencuentro con su hija (VIDEO)

Sebastián Lizarzaburu finalmente fue dado de alta luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica, si bien es cierto no brindo detalles de su diagnóstico ya se encuentra recuperándose desde casa.

Sin embargo, Sebastián se mostró bastante sensible porque recién pudo ver a su hija después de varias semanas y es que el deportista ha demostrado ser bastante cercano a engreída y no duda publicar videos junto a su hija las veces que están juntos demostrando la conexión que tienen.

"Te extrañé muchísimo mi vida! Se que estos días no puedo hacer casi nada y estoy en reposo pero disfrutaremos cada minuto de este fin de semana", empezó diciendo Sebastián.

En el video se pudo ver como el 'Hombre roca' rompe en llanto al ver a su hija hacer sus tareas y es que es evidente la falta que le hizo su pequeña en este tiempo donde lo único que quería era ver a su hija para poder recuperarse mucho más rápido.

"Se que me cuidarás y sacarás lagrimas y sonrisas! Eres la que más necesitaba tener a mi lado y solo con escuchar tu voz en el pasillo del edificio me puse a llorar porque es la voz más maravillosa de todas y te amo como no tienes idea", siguió diciendo el deportista.