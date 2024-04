Erick Elera sobre su matrimonio con Allison Pastor: "Soy un 'pisado' feliz"

Erick Elera, conocido por su papel de Joel en "Al Fondo Hay Sitio", está a punto de celebrar cinco años de matrimonio con Allison Pastor, pues se casó en agosto del 2019. A pesar de las presiones y los comentarios, Elera afirma que no se deja llevar por las tentaciones y prefiere disfrutar de su vida familiar.

Erick Elera admite ser 'pisado'

Para Erick Elera, pasar tiempo de calidad con su esposa es una prioridad, incluso antes que salir con amigos. Aunque algunos lo llamen "pisado" por esta elección, Elera lo toma con humor y asegura que es feliz con su elección.

En una reciente entrevista, Elera compartió sus expectativas para la nueva temporada de la exitosa serie: "Espero que Joel no pierda la alegría y finalmente asiente cabeza, eso dependerá de los guionistas".

Aunque su personaje en la serie ha tenido sus propias luchas en el amor, en la vida real la historia es diferente. "Estoy feliz con mi esposa, Allison, cumpliremos 5 años de casados y siempre tenemos nuestras lunas de miel", afirmó el actor.

Sobre los comentarios que lo tildan de "pisado", Elera no se muestra afectado y responde con tranquilidad: "Sí, me molestan con eso, yo antes de ir a tomar una cerveza con amigos, prefiero ir a casa con mi esposa y mi hijo. Si eso es ser pisado para otros, soy un pisado feliz". Su enfoque en su familia y su matrimonio es claro, y no se deja influenciar por las opiniones externas.

Además, la diferencia de edades entre Elera y su esposa, Allison Pastor, es evidente. Con 40 años cumplidos recientemente, Elera lleva una diferencia de 12 años con su esposa, quien tiene 25 años. A pesar de esta brecha generacional, la pareja demuestra que el amor y la felicidad no conocen límites de edad.

Erick Elera aclara rumores tras ser vinculado con Melissa Paredes

Además, el actor decidió aclarar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Melissa Paredes. En una entrevista para el programa de espectáculos "Amor y Fuego", Elera no dudó en abordar el tema y expresar su molestia al respecto.

"Me molestó que me relacionaran con Melissa", confesó el actor ante las cámaras. Sin embargo, aclaró que su relación con la también actriz es simplemente de amistad, destacando que tanto él como su esposa, Allison Pastor, son amigos de Melissa.

"Con Melissa yo tengo una relación muy chévere, muy bonita, somos amigos, es amiga de mi esposa también", aseguró Erick, dejando en claro que no hay nada más que una amistad entre ellos.

Erick Elera demuestra que, a pesar de las presiones y las tentaciones, su compromiso con su esposa y su familia es inquebrantable. Con cinco años de matrimonio a punto de cumplirse, el actor reafirma que su prioridad es su felicidad y bienestar junto a su ser amado.