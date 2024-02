"Están sobrevalorados": Laszlo Kovacs reafirma su postura contra el fútbol peruano

El reconocido actor Laszlo Kóvacs, conocido por su papel como 'Tito' en la serie 'Al fondo hay sitio', reiteró su opinión sobre el fútbol peruano en una entrevista reciente. En sus declaraciones a un medio local, Kóvacs reafirmó su percepción de que el fútbol peruano es de baja calidad y poco interesante. Incluso, sostuvo que un campeonato de barrio o de colegio llega a ser más entretenido, pues los jugadores del fútbol nacional están sobrevalorados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Laszlo Kovacs reafirma su posición contra el fútbol peruano

El actor, conocido por interpretar a 'Tito' en la serie 'Al fondo hay sitio', causó revuelo al manifestar su desaprobación respecto al estado actual del fútbol peruano. A pesar de su actitud frente a la controversia, sus opiniones sobre el nivel de la liga nacional captaron la atención de miles de internautas en redes sociales. A su vez, ellos criticaron el trabajo de Laszlo Kovacs en la actuación. No obstante, lejos de retractarse, el actor reafirmó su postura.

"Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que deje de ver, dije: "¡Por Dios!". Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro", sostuvo el actor peruano.

Peligros en los estadios

En otra ocasión, destacó la falta de dinamismo en el fútbol y cuestionó la ausencia de una infraestructura adecuada para garantizar un entretenimiento de calidad. Además, mostró su descontento con las limitaciones en los estadios, comparando la experiencia de presenciar un partido con la de visitar un zoológico, algo que no considera satisfactorio.

"El juego es trabado, el fútbol no fluye, no es rápido, las condiciones no son las mejores. No estoy siguiendo la liga, pero lo poco que he visto, me parece un espectáculo que a mí no me gusta, puede emocionarte estar ahí en la tribuna, en el estadio", comentó el actor nacional.

"Si lo que te gusta es ir al estadio, qué lindo sería algún día poder ir con tu familia, que no te pongan una reja como si estuvieras en el zoológico porque cualquier cosa podría pasar", puntualizó sobre las restricciones que hay cuando uno asiste al estadio. Recordemos que en muchas ocasiones algunos hinchas actúan con violencia y esto ocasiona que no se pueda disfrutar del deporte rey.