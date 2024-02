"Estoy enfermo", Christian Domínguez revela que esta en busca de ayuda psicológica

Christian Domínguez confesó su responsabilidad de los hechos a raíz del ampay difundido hace algunos días y sobre el nuevo caso de una mujer que también aseguró haber tenido un romance con el cantante.

El cantante decidió hacer un mea culpa en el programa de 'América Hoy' y pedir perdón a sus hijos, padres y Pamela Franco quienes fueron los más afectados a causa de sus actos.

¿Enfermedad?

Christian Domínguez habló después de una semana de ausencia en redes sociales y en medios de comunicación, el cantante apareció en su centro de trabajo, el programa de 'América Hoy' para contar su versión de los hechos.

El artista aseveró que no se considera un infiel serial o en tal caso no tiene conocimiento si padece de esa condición ya que según la conductora Janet Barboza los psicólogos afirman que podría tener este diagnóstico.

"Soy consiente que tengo que darme una terapia, pero el psicólogo no me va a curar", dijo inicialmente el artista.

Asimismo, reveló que desde que estalló todo este escándalo, ha recurrido a ayuda psicológica para saber que tiene y porque siempre repite patrones con sus parejas.

"Estoy enfermo por eso pedí ayuda psicológica", afirmó. Además, agregó que no tiene una familia disfuncional pues tiene padres unidos y siempre le han dado esa imagen de una familia feliz basada en el respeto.

Por otro lado, Janet Barboza quien estaba a cargo de la entrevista junto a Ethel Pozo cuestionó a Domínguez sobdre si considera que tiene un modus operandi al contactar a diversas mujeres para pasarla bien.

"No tengo un modus operandi, no es algo constante no es algo q pase en todos los conciertos", agregó.

Pues como se sabe, Mary Moncada y Alexa Samamé revelaron que es su manager quien les facilita la comunicación con Christian para que no exista sospechas de sus actos.

Finalmente, Christian con la voz entre cortada reveló en el programa que se dará un tiempo para ordenar su vida personal y tomar las terapias correspondientes para no lastimar a más personas.

Es por ello que dejará la conducción de 'América Hoy' por un tiempo, esta conducción ya fue asumida por Leysi Suárez el nuevo jale del sintonizado programa.

¿Hay mas mujeres?

El nombre de Christian Domínguez ha "explotado" en los últimos minutos. El cantante de cumbia decidió romper su silencio en "América Hoy" y confesó detalles desconocidos sobre el ampay donde se le ve "matando el gusano" con Mary Moncada.

Tras todas sus declaraciones, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

Christian Dominguez CONFIRMA qué hay más mujeres con las que ha tenido conversaciones y encuentros casuales. "me he equivocado muchas veces" #américahoy pic.twitter.com/KRocF8NqTq — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un romance clandestino con el cantante.