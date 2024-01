¿Llama a la cigüeña? Ethel Pozo conmueve con revelación sobre la maternidad

¿Se viene? Ethel Pozo viene recargando pilas para el estreno de América Hoy 2024. A pocos días de retornar a las pantallas nacionales, la hija de Gisela Valcárcel ofreció una entrevista a un medio local y reveló algunos pasajes de su vida. Entre ellos, confesó que no pone las manos al fuego por nadie, además de sorprender al afirmar que conversa con sus haters porque le da "adrenalina". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la sensible y conmovedora confesión respecto a una futura maternidad. ¿Qué dijo?

¿Ethel Pozo quiere ser mamá nuevamente?

En una reveladora entrevista, Ethel Pozo dio mayores detalles sobre su relación con Julián Alexander. La conductora de espectáculos señaló que ser padre de adolescentes es complicado y reconoció que en algunos momentos siente que la relación se desgasta. Sin embargo, ambos tienen la fortaleza suficiente para salir adelante.

"Nosotros somos papás de adolescentes y cualquiera que tenga un adolescente en casa sabe que es bravo, hay que estar con 5 o 10 ojos encima y eso deteriora a la pareja, pero tenemos esos pequeños momentos que compartimos y hacen que sea como inyección de vitaminas", acotó la figura de América TV.

Además, en una sincera confesión, conmovió a sus seguidores al revelar que no piensa volver a ser madre. Esto se da luego de que ambos lo intentaran varias veces, lamentablemente para la pareja, no se dio.

"Lo intentamos con mi esposo, pero luego lo analizamos bastante, además que no se pudo naturalmente y dijimos 'estamos en una etapa bien bonita, mis hijas están grandes, el menor de los tres que es Cristóbal, su hijo, ya cumplió 10 años, así que todos entran a la adolescencia'. Mi hija entra a quinto de secundaria, estoy preparándola porque quiere estudiar fuera. Estamos en otra etapa, distinta a la de los bebés, a la de los pañales", señaló Ethel Pozo.

No perdonaría una infidelidad

En otro punto de la entrevista, Ethel Pozo revela que vive feliz y tranquila su matrimonio con Julián Alexander. La conductora asegura haber encontrado su paz en él y descarta ser una persona celosa.

"Soy muy segura de mí misma y, además, lo tengo muy claro, pero es algo que no lo he trabajado, así nací, mis hijas y mi esposo lo saben. También creo que es porque he sido hija única, creo que el cariño lo he tenido para mí", añadió Ethel Pozo.

Sin embargo, por mucho amor que tiene por su esposo, no pone las manos al fuego por nadie. De lo que sí está segura es que jamás perdonaría una infidelidad por vivencias pasadas que la dejaron muy marcada.

"Porque de chiquita sufrí mucho cuando a mi mama le tocó en dos oportunidades. A mi tía también le tocó pasar por algo así. Vi mucho dolor por ese tipo de cosas, así que sí soy bastante drástica, y mi esposo también. Creo que a cualquiera le toca y nadie está libre, pero hay que trabajar en el compromiso", aseguró Ethel Pozo.