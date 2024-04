Flavia Laos tras revelaciones de Alejandra Baigorria sobre su ruptura con Austin Palao: "No estoy sorprendida"

La farándula nacional se ha estremecido con la revelación de Gigi Mitre sobre la ruptura entre Flavia Laos y Austin Palao. La presentadora aseguró que Alejandra Baigorria, excuñada de la influencer rubia, compartió detalles explosivos durante un vuelo hacia España. Ante ello, Flavia se pronunció luego de ello.

Gigi Mitre contó las razones detrás del fin de la relación entre Flavia Laos y Austin Palao. Según Mitre, Alejandra Baigorria, excuñada de la influencer rubia, compartió todos los detalles durante un vuelo hacia España.

"Me encontré con ella en un vuelo a Madrid, nos sentamos pegaditas las dos. El vuelo dura 11 horas, entonces hablamos bastantes cosas [...] Me dijo que Flavia Laos no se portó wow, qué bien... con Austin. ¿Saben qué me dijo? Que lo que yo decía o pensaba, que varias cosas que se especulaban acá eran verdad, que no fue tan relajado el tema", mencionó la presentadora de Willax TV.

Mitre aclaró que Baigorria no tenía la intención de hablar mal de Laos a sus espaldas, pero le pareció extraño que compartiera esa información, considerando que parecían ser bastante cercanas. "¿Para qué me hace ese comentario? Me cae bien, pero yo no soy su amiga", sostuvo Mitre.

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao terminó en noviembre de 2023, pero las razones detrás de la separación no habían sido reveladas hasta ahora.

Luego de que Gigi Mitre confesara en #amoryfuego que Alejandra Baigorria le habría contado que Flavia Laos no se portó muy bien con Austin Palao, la ahora integrante de #ElGranChefFamosos le responde a fan que le pide tener cuidado con las amistades: "sorprendida tampoco estoy"😦 pic.twitter.com/R36BYk39UM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 10, 2024

Tras la revelación de Mitre, las redes sociales de Flavia Laos se llenaron de mensajes de advertencia y críticas hacia Baigorria. Algunos usuarios le recomendaron a Flavia que tenga cuidado con sus amistades, mientras otros comentaron sobre la actitud de la influencer durante la relación con Palao.

Ante estos comentarios, Flavia Laos decidió responder a un usuario que le recomendaba "no confiar mucho de sus amistades que se aprovechan de su corazón". "Lo sabemos. No entiendo de verdad, pero bueno sorprendida tampoco estoy", contestó la actriz nacional.

Alejandra preferiría a Flor Ortola que a Flavia

Por otro lado, Alejandra Baigorria anunció que ya no trabaja con Flavia Laos desde que se separó de Austin Palao. Ahora Baigorria ha decidido apostar por Flor Ortola, quien fue captada besando a su cuñado en una discoteca.

"Es una chica súper trabajadora", afirmó Baigorria sobre Ortola, aclarando que la contrata como modelo para su marca de ropa desde hace más de un año. Además, Baigorria comentó sobre la relación entre Ortola y Palao, comparándola con la que tenía Laos con el exintegrante de "Esto Es Guerra".

"Las diferencias de precios entre contratar a Flavia y a Flor también es bastante, pues. A Flor la he contratado desde hace mucho porque me parece una chica super profesional, super guapa", complementó Baigorria.

En resumen, la revelación de Baigorria sobre la relación entre Flavia Laos y Austin Palao ha generado controversia en las redes sociales, mientras que la influencer rubia ha optado por mantenerse tranquila ante los comentarios y críticas.