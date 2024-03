"He tratado de mantener el perfil bajo", Jefferson Farfán anuncia que ha sido padre por cuarta vez

Jefferson Farfán hizo un anuncio en su estreno de su programa de podcast llamado "Enfocados", el ex jugador reveló que es padre de una bebé y sería la última de la familia Farfán.

Como se sabe, Jefferson tiene dos hijos con Melissa Klug y una hija mayor con otro compromiso, sin embargo, quiso mantener el perfil bajo debido a que no quiso exponer a otro de sus hijos al escarnio mediático.

Se agrandó la familia

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar a través de su programa de Podcast que se ha convertido en padre por cuarta vez, y es que nadie sospechaba que el jugador tendría muy bien guardado este secreto.

La popular "Foquita" afirmó que su cuarta engreída tiene 1 año y 2 meses, además afirmó que es una bebé saludable y hermosa.

El ex jugador recalcó que mantuvo esta noticia lejos del lente mediático ya que su relación con Melissa Klug no ha sido la mejor y siempre se ve expuesto a polémicas por la crianza a sus hijos.

Es por ello que decidió mantener en secreto a su cuarta hija, no se sabe si ahora ya habiendo hecho público la noticia la presentará en sus redes sociales, sólo se sabe que tiene el nombre de Luana.

"Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses", narró el deportista. "Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos", confesó.

Jefferson se mostró muy emocionado de por fin compartir esta alegría con sus seguidores y con las personas que lo conocen.

Incluso reveló que su familia es la más feliz con la llegada de Luana y agradeció a la madre de su hija por darle un motivo más para seguir saliendo adelante.

"Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja", contó el deportista.

Jefferson Farfán aconsejó a Paolo Guerrero no tener más hijos

Jefferson Farfán ha incursionado en el mundo de los podcast y esta vez se ha lanzado con su nuevo programa 'Enfocados', siendo su primer invitado Paolo Guerrero quien es también su mejor amigo.

Es por ello, que esta primera entrevista ha logrado acaparar la atención de medios de comunicación ya que el jugador ahora de la César Vallejo no ha brindado alguna entrevista exclusiva para ningún canal.

Sin embargo, fiel a su estilo, Jefferson aconsejó a su mejor amigo y es que recientemente Paolo ha tenido dos hijos con su actual pareja Ana Paula Consorte.

"Pero hermano tú si ya de arranque, córtate nomás ", le dijo el exjugador a su mejor amigo pues actualmente Paolo tiene cinco hijos con diferentes mujeres.

Asimismo, Jefferson reveló que por su lado ya cerró la fábrica ya que tiene 3 hijos ya grandes a quienes les dedica todo su tiempo, amor y comprensión, ya que en diversas oportunidades Jeff ha demostrado que por sus hijos hace lo que sea.

"Ya cerré la fábrica. O sea, igual he guardado un poco de miel de abeja. Por si acaso. Uno nunca sabe si más adelante", aseguró entre las carcajadas de sus dos amigos.

Cabe resaltar que ambos han sido mejores amigos desde que jugaban en la categoría 1984 de Alianza Lima, ambos han crecido profesionalmente en diversos equipos que hoy por hoy solo Paolo se encuentra vigente en este rubro deportivo pero siempre con el apoyo de 'La Foquita'.