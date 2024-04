¡Indignado! Erick Elera recuerda su "ampay" con Melissa Paredes: "Decían que me llevé a mi esposa a Cuba"

¡Un recuerdo amargo! Magaly Medina anunció a finales de enero un ampay que prometía remecer "Chollywood". De inmediato, los nombres de los supuestos protagonistas empezaron a salir y uno de ellos fue Erick Elera. Muchos usuarios en redes manifestaban que las "explosivas" imágenes se tratarían del popular "Niño con cara de pez" y Melissa Paredes, sin embargo, nada de esto fue cierto. Ahora, luego de dos meses, el actor recuerda como una anécdota más ese suceso y manifestó que su matrimonio con Allison Pastor nunca se vio dañado por las especulaciones.

Erick Elera recuerda supuesto "ampay"

Durante el mes de enero, el nombre de Erick Elera estuvo en boca de todos. Mucho se comentó acerca de la posibilidad de un ampay entre el actor y Melissa Paredes, su compañera en "Al Fondo Hay Sitio", sin embargo, todo quedó descartado.

Han pasado algunos meses y el popular "Niño con cara de pez" recuerda con cierto fastidio este suceso y señala hasta ahora desconocer el por qué se empezaron a difundir esos falsos rumores en su contra.

"Yo no sé por qué se deslizó (que era protagonista de un 'ampay'), es increíble, cada vez las redes se vuelven más sanguinarias y de ahí rebota a las pantallas. Afirmaban cosas, decían que me había ido de mi casa y ya no veían mi carro. Me fastidió un poco" , expresó Elera.

Sin embargo, destacó la madurez que tuvo Allison Pastor, su esposa, para afrontar esta serie de malos comentarios. El carismático "Joel" destacó que su matrimonio no se vio afectado en ningún momento y además señaló que él, su pareja y Melissa Paredes son buenos amigos.

"No. Todo tranquilo y bien. Con Melissa tenemos una relación bonita de amigos y también es amiga de mi esposa. La gente decía que me había llevado a mi esposa a Cuba para que no vea el supuesto 'ampay'", agregó.

Se mostraba incómodo

Horas antes de que "explotará" el ampay emitido en el programa de Magaly Medina, el cual marcó su retorno a la televisión este año, mucho se especuló sobre la posibilidad de que los protagonistas sean Erick Elera y Melissa Paredes.

Ante ello, el actor se mostró bastante incómodo, ya que él nunca ha sido parte de escándalos, pues tiene una familia con Allison Pastor. En tal sentido, el actor no descartó proceder legalmente con quien estaba difundiendo falsas noticias en las redes sociales. Ahora que ya se conoce que el protagonista del ampay fue Christian Domínguez, el actor Erick Elera se pronunció al respecto.

"No tengo nada que hablar sobre eso, son estupideces. Hoy en día pueden decir cualquier cosa, pero ustedes ya saben como soy y no tengo nada más que decir sobre eso. No voy a negar que esto no deja de ser incómodo. Es fastidioso que mucha gente esté dando por hecho algo que no existe", dijo para el programa '¡Todo se filtra!'.

Claramente, el actor Erick Elera siempre ha estado al margen de los escándalos y, por ello, su molestia al verse involucrado en una polémica en donde no tiene nada que ver.