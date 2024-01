¿Infidelidad descubierta? Melissa Klug anuncia el fin de su relación y le echa la culpa a Jesús Barco

¡Atención! Les traemos un bombazo que tiene a todos con el corazón en la mano. Nuestra querida Melissa Klug acaba de soltar la noticia de que su relación con Jesús Barco ha llegado a su fin. Y agárrate, porque las cosas se pusieron más intensas con las palabras de Melissa.

Melissa Paredes anuncia su ruptura con Jesús Barco

En un comunicado directo desde sus redes, Melissa Klug dejó caer la noticia: "A mis seguidores y queridos amigos de prensa quiero comunicarles que desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco". Un anuncio que dejó a todos boquiabiertos.

La cosa no para ahí. Nuestra 'Blanca de Chucuito' no se guardó nada y le dio la responsabilidad del quiebre a Jesús Barco: "Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco". ¡Fuerte, fuerte!

Todo esto viene después de que Rodrigo González, en "Amor y Fuego", soltara la bomba de que Jesús Barco le habría sido infiel a Melissa cuando ella estaba en Estados Unidos recuperándose después de dar a luz a su hija Cayetana.

Melissa Klug comparte comunicado sobre su separación con Jesús Barco. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

Melissa, que siempre ha sido bien discreta, reveló en su comunicado: "Las personas que me conocen saben que desde el primer día, yo di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y prefería salvaguardar la vida de fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros".

La cosa se pone más picante con las declaraciones de Rodrigo González, quien asegura que Jesús Barco le habría confesado a Melissa que falló en la relación.

Posibles señales de crisis en la relación

Y no podemos olvidar que esto viene después de que la pareja no compartiera juntos las festividades de fin de año, alimentando los rumores de que algo no andaba bien. Pero ojo, Melissa en ese momento aseguró que eran una familia.

Pero, falta un detalle importante. Jesús Barco ya no vive en la casa que compartía con Melissa, y hay chismes de que ella descubrió algo que hizo temblar los cimientos de la relación.

Nuestra querida Melissa también estuvo dándole su apoyo a Jesús Barco en eventos deportivos, como la 'Tarde Rosada 2024'. Sin embargo, el destino les tenía preparado este terremoto sentimental.

En resumen, el amor de Melissa Klug y Jesús Barco se va al tacho después de cuatro años y una hijita en común. ¿Qué les depara el futuro? La farándula está más fuerte que nunca. Estaremos al tanto y no nos perderemos ni un detalle de esta historia que tiene a todos los fans con el corazón en la mano.