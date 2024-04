Jorge Luna le responde a Magaly Medina tras ser tildado de 'tacaño': "Madrina, no se pelee conmigo"

Jorge Luna volvió de sus maravillosas vacaciones en Las Bahamas y lanzó un nuevo episodio de su popular programa de YouTube, Hablando Huevadas, junto a su colega Ricardo Mendoza. En ese sentido, no pudo evitar referirse a las recientes críticas de Magaly Medina, quien tildó de 'tacaño' al humorista.

No obstante, lejos de caer en una declaración polémica, el querido Jorgito Luna se tomó las palabras de su 'madrina' con total buen humor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Luna le responde a Magaly Medina

Al comienzo del episodio de Hablando Huevadas, el comediante mencionó los días que disfrutó con su esposa en las hermosas playas del Caribe y comentó sobre las críticas de Magaly Medina acerca de él. Recordemos que la popular 'Urraca' tildó de 'tacaño' a Jorge Luna debido a que no llevó a su esposa al hotel más lujoso de la zona. No obstante, el cómico se tomó con total humor estas declaraciones.

"Mi madrina Magaly ha dicho que soy tacaño, madrina, déjese de estarse peleando conmigo. Ha sacado cuánto cuesta el hotel donde me he quedado y ha dicho, 'hay hoteles mejores'. Me ha cagad... mi madrina por las hueva... otra vez", acotó Jorge Luna entre risas.

La respuesta de Jorge Luna no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales, quienes de igual forma se divirtieron con la hilarante manera de ser del cómico. Recordemos que Magaly Medina hizo hincapié en que el Jorgito Luna siempre molesta a su esposa con diferentes bromas. En ese sentido, sostuvo que el cómico debería llevarla al hotel más lujoso como mínimo.

Las declaraciones de Magaly Medina

Magaly Medina dedicó parte de su programa del miércoles a hablar sobre Jorge Luna, después de que el reconocido presentador de Hablando Huevadas compartiera en sus redes sociales fotos de sus lujosas vacaciones en las Islas Bahamas junto a su esposa. Siguiendo su característico enfoque, Magaly Medina señaló que el comediante no tiene inhibiciones respecto a su cuerpo, ya que se mostró con orgullo en traje de baño en la piscina.

No obstante, hizo hincapié en que eligió hospedarse en un hotel que no era particularmente lujoso. "345 dólares por noche, qué será para él esa cantidad, pudo haberla llevado al Atlantis, está como 100 dólares más. Ni siquiera llegan a los 800 dólares la noche ahí, no seas tacaño, si la quieres engreír después de que la tratas de chiste cruel todo el año, la hubieras llevado al Four Seasons", le recomendó Magaly Medina.