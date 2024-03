José Peláez se casó y dedicó un emotivo mensaje para su esposa: "Mi mejor versión es contigo"

José Peláez, el encantador presentador de "El Gran Chef: Famosos", compartió en sus plataformas digitales la noticia de su reciente matrimonio con Alejandra De La Flor, expresando un mensaje sincero y conmovedor hacia su nueva esposa. Recordemos que el conductor ya había revelado que tenía planes de boda con su pareja, pues ambos se mostraron mucho más que enamorados.

Ante ellos, el querido presentador de televisión ahora pasa a la fila de los casados y compartió un emotivo mensaje para su ahora esposa Alejandra De La Flor a través de sus redes sociales. El hecho no pasó desapercibido por los usuarios, quienes le dieron sus mejores deseos a la nueva pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

José Peláez pasa a la fila de los casados

El presentador de 'El Gran Chef Famosos' conmemoró su matrimonio civil junto al alcalde de Miraflores y un juez de registro civil. El reconocido actor optó por un elegante traje azul, mientras que su encantadora esposa lució un delicado vestido beige que resaltaba la belleza de sus hombros.

José Peláez informó a sus seguidores a través de sus redes sociales sobre su reciente matrimonio, revelando su felicidad por esta nueva etapa. Compartió varias imágenes de la ceremonia y la íntima recepción que organizó, a la que solo asistieron sus amigos más cercanos y familiares más queridos.

Durante el evento, se observó la presencia de Sebastián Martins, productor de 'Rayo en la Botella', quien fue contactado por la pareja de Maricarmen Marín para participar en el casting de 'El Gran Chef Famosos', un programa que lo catapultó hacia el reconocimiento televisivo.

El querido presentador de TV agregó una corta pero emotivo mensaje en la descripción de su publicación. "Estado civil: casado. 'Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo Ale de la Flor'", escribió el presentador.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

Después de tres años de relación, José Peláez decidió comprometerse con su pareja en diciembre de 2023. La propuesta fue un momento muy significativo, ya que el presentador de Latina TV buscó el momento perfecto para pedirle a su novia que se casara con él.

La propuesta tuvo lugar durante un viaje en helicóptero sobre las cataratas Manawaiopuna en Hawái, mientras estaban en la isla para participar en la maratón de Honolulu.

"El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: 'aquí es' (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: 'Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?'. Fue muy bonito", contó al espacio de 'Habla serio' de Mónica Delta.