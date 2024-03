"Deja de perder el tiempo", Julián Zucchi rompe su silencio tras escándalo y habría minimizado a Yiddá

Julián Zucchi usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la polémica que se ha desatado desde que se hicieron públicas las imágenes donde él sale en pleno 'chape' con la reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo, al parecer ambos se encuentran en 'saliditas'.

El argentino al parecer no quiere darle importancia a todo lo que se viene diciendo de él, empezando por la madre e sus hijos quien dejó entrever que él habría sido infiel durante su relación.

¿Molesto con Yiddá?

Julián Zucchi Al parecer decidió pronunciarse sobre la polémica que se ha creado por sus salidas con una reportera de Magali y es que la primera persona que no ha salido a dejarlo mal parado ha sido la misma Yiddá Eslava.

El día de ayer la actriz reveló que se encontraba fastidiada ya que cuando ella anunció su relación con el fotógrafo Ángel Fernández recibió miles de críticas en redes quiénes la tildaron de no respetar el luto de su relación.

Sin embargo, esto cambió de tono cuándo fue entrevistada por el programa de Magaly TV la firme en donde la actriz confesó que ahora entiende todo dejando entrever que Julián habría mantenido un romance con la reportera durante su relación.

Incluso Yiddá afirmó que sí a Julián no se le sacó algún ampay era porque estaba saliendo con una mujer del entorno de Magaly Medina.

Esta versión fue rechazada tajantemente por la conductora de espectáculos quien recalcó que su programa no tiene trabajadores alcahuetes.

Sin embargo, tras levantarse todo este escándalo solo por el hecho de que Julián decida darle una nueva oportunidad al amor el actor argentino decidió andar un certero mensaje en sus redes sociales.

En sus historias publicó un reflexivo mensaje sobre el cuervo y el águila. En el mensaje una mujer afirma que los cuervos suelen posarse en la espalda del águila para picarlo, sin embargo la gran nave le resta importancia al cuervo y decide volar tan alto que le provoca la asfixia al cuervo quién termina cayendo al vacío.

El mensaje puntual es que no se debe perder el tiempo con cuervos que solamente quieren hacer daño a los demás por lo que uno se debe enfocar en las cosas que realmente importan en la vida.

"Deja de perder el tiempo con los cuervos huela tan alto hacia las alturas que los cuervos caerán por sí solo", decía el mensaje.

Al parecer este contundente mensaje en sus redes sociales dejaría entrever que poco o nada le interesa la opinión de otras personas sobre su situación sentimental no se sabe sí se refería a la madre de sus hijos quién se ha encargado de criticarlo en diversos programas.

Pese a ello el argentino siempre ha demostrado que prefiere mantenerse al margen del escándalo y no alimentar la mala vibra de personas externas a su vida.

Los coqueteos de Julián Zucchi con la reportera

El programa "Amor y Fuego" nos ha traído más información sobre el beso apasionado entre Julián y la reportera de "Magaly TV La Firme" en una discoteca. Pero eso no es todo, aquí viene lo más picante. Resulta que han estado intercambiando mensajes por redes sociales, y sí que son de infarto.

Según lo que nos cuenta "Amor y Fuego", la reportera de Magaly TV La Firme le hizo un reportaje a Julián en febrero. ¡Qué coincidencia, ¿no?! Pero no se quedaron ahí. La investigación del equipo de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que la reportera es Priscila Mateo Guerrero, quien ha optado por mantener un perfil bajo tras la polémica.

¿Y qué se dijeron en esos mensajitos? Julián le escribió a la reportera felicitándola por su profesionalismo y diciéndole que se merece lo mejor en la vida. "¡Felicitaciones! Eres una gran profesional muy dedicada e inteligente y te mereces lo mejor. Vas a conseguir todo lo que te propongas (fíjate la fecha en la que estoy escribiendo esto para que de acá unos años veas que tenía razón)", indicó.

Por su parte, ella le devolvió los halagos felicitándolo por un evento que hizo sold out. ¡Parece que se llevan muy bien! "Jajajaja no puedo más con tu baile. Felicitaciones por el sold out. Te lo mereces. Celébrate", comentó Priscila Mateo a Zucchi. Ante esto, Julián Zucchi le respondió sin dudarlo un segundo: "Muchas gracias (corazones negros). A seguir trabajando".