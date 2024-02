Jossmery Toledo reveló detalles de su amorío con Paolo Hurtado: "Tuvo que pagarme, me aburrió"

¡Atención! Les tenemos las declaraciones de Jossmery Toledo en el set de "Magaly TV La Firme", y las confesiones están que arden. La exchica reality se sinceró sobre su pasado amoroso con el futbolista Paolo Hurtado y, créannos, no dejó nada en la sombra.

Jossmery Toledo habla sobre Paolo Hurtado

En su reciente visita al set de "Magaly TV La Firme", la influencer Jossmery Toledo se soltó con detalles sobre su "expareja", el futbolista Paolo Hurtado. Jossmery reveló en exclusiva que Paolo Hurtado le depositaba mensualmente 5 mil soles, y la razón nos dejó con la boca abierta.

En sus propias palabras, "Él me tuvo que pagar porque salió el ampay y yo no trabajaba. No fue antes, fue después. Luego yo empecé a trabajar y no le gustó. Y a mí también me aburrió".

Pero vayamos al principio. Todo comenzó cuando Magaly Medina, con su estilo picante, le recordó a Jossmery que el "Ampay del Caballito" fue el más sonado del 2023. Y la respuesta de la influencer no se hizo esperar: "Sí, eso sí sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año también". ¡La sinceridad al máximo!

Jossmery también compartió detalles jugosos sobre cómo Paolo Hurtado la enamoraba, "Antes del ampay él ya me decía que estaba separado. (...) Él por Instagram, reacciones, fotos, likes... Pasé todo". Aquí, la 'tombita' nos dio un vistazo detrás de la pantalla de las relaciones modernas.

Jossmery aconseja a Pamela Franco

Ah, pero eso no es todo. La historia de Jossmery Toledo no es solo drama y lágrimas. La chica también soltó algunos consejos amorosos, especialmente para Pamela Franco, quien está en el ojo del huracán con rumores de romance con Christian Cueva. Jossmery aconsejó: "Mejor acepta el error, acéptalo, asúmelo... Asúmelo, jajaja, yo lo asumí, eso es lo importante".

Pero no todo es amor y desamor en la vida de Jossmery. La chica dejó claro que ahora está enfocada en su carrera y en mantenerse fiel a sus valores. "Pasé ese error de mi vida. Ahora estoy viajando y esperando a la persona indicada fuera de Perú. Ahora sí minuciosa tengo que ver todo al detalle. Nada que me estoy separando casado sí ya no", confesó la influencer.

Entonces, esto es solo un resumen de lo que nos dejó la última visita de Jossmery Toledo a "Magaly TV La Firme". Amores, desamores, consejos y hasta una promesa de no meterse más con hombres casados. Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.