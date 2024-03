¡Las nuevas archienemigas! Ana Paula Consorte le pone la cruz a Brunella Horna: "Con esa chica para nada"

El programa de amor y fuego presentó hoy un adelanto de lo que se vendrá en su programa y es que Ana Paola Consorte ha quedado en evidencia al confirmar su enemistad con Brunella Horna.

Como se sabe Brunella tuvo fuertes palabras para Paolo Guerrero cuando este todavía no había confirmado su participación en su club deportivo César Vallejo es por ello que desde ahí la brasileña al parecer la tendría entre ceja y ceja.

No la quiere ver ni en pintura

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre compartieron la pequeña entrevista que le realizaron a Ana Paula Consorte quien ya se encuentra viviendo en Trujillo junto a Paolo Guerrero y sus hijos.

El reporte era evidentemente le preguntó a la brasileña sobre la relación que con Brunella Horna y es que se ha evidenciado que al parecer ambas mujeres no se llevan.

Para sorpresa de muchos Ana Paula Consorte bastante directa y transparente sus declaraciones reveló lo que piensa de la esposa de Richard Acuña.

"Ya conociste a Brunella la esposa de Acuña", preguntó el reportero a lo que Ana Paula respondió sin pensarlo mucho: "No con esa chica no, para nada", dijo la modelo recalcando que no tiene interés en conocer a la conductora de "América Hoy".

Seguidamente, Ana Paula Consorte reveló el por qué prefiere mantenerse lejos de Brunella Horna, la esposa del hombre a quién le da trabajo a Paolo Guerrero.

"Habla muchas cosas que no son verdad", dijo la brasileña dejando en claro que no contempla la idea de siquiera intercambiar algunas palabras con la rubia modelo.

Diversos usuarios se mostraron a favor y en contra de las declaraciones de la madre de los hijos de Paolo Guerrero quien poco a poco se viene ganando el cariño de todos los peruanos.

"Ana Paula debe de reservarse su comentario, no cae bien que se exprese así de la esposa del que le da trabajo a su marido", "Ella es totalmente sin filtros 😂 en cambio brunella es comodina", "Ana Paula puede ser muchas cosas, pero hi po cri ta no la ves", "Me encanta lo directa y sincera que es, algo que le falta a muchas de la farándula", "Es sincera Ana Paula no es Hipócrita, no necesita ser sobona de Brunella como sus compañeras de las mañanas", fueron alguno s de los comentarios en redes.

"Hablan sin saber": Ana Paula Consorte rompe su silencio y arremete contra la prensa peruana

Hace unos días, Ana Paula Consorte llegó a Perú para instalarse en Trujillo. Lugar que será su nuevo hogar por lo menos este 2024. En la previa se había rumoreado la negativa de la brasileña para vivir en la "Ciudad de la Eterna Primavera" e incluso se dijo que este sería el principal factor por la que en un principio el "Depredador" no iba a jugar en la UCV.

Sin embargo, luego de mucho tiempo en silencio, Ana Paula Consorte habló por primera vez para la prensa peruana. El programa "Teledeportes" fue el encargado de tener las declaraciones exclusivas de la "garota", quien no dudó en mandar una "chiquita" para todos los periodistas.

"Las personas hablan mucho; pero no saben de las cosas. No tengo ningún problema fuera de la situación de doña Peta por las amenazas. Estoy contenta allá las personas son muy amables", manifestó.

Además, Consorte fue cuestionada por el tan ansiado matrimonio con Paolo Guerrero, pero, optó por el silencio. Al parecer, la brasileña no quiere "soltar prende" sobre un posible compromiso con el "Depredador", pero sería cuestión de tiempo para que se pueda concretar.