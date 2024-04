¿Le comió la lengua el ratón? Dr. Fong no respondió preguntas sobre la cirugía en interrogatorio

El polémico doctor Víctor Barriga Fong visitó el interrogatorio de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, sin embargo, lejos de esclarecer la muerte de la "Muñequita Milly" no logro responder todas las preguntas del caso.

Familiares de la artista piden justicia para la madre de familia que dejó a su menor hijo en la orfandad.

Se quedó mudo

Al parecer la justicia todavía se encuentra muy lejos en el caso del fallecimiento de la muy querida cantante "Muñequita Milly" y es que el presunto responsable de su muerte el conocido Dr. Fong no quiso referirse sobre la intervención que le realizó a la artista.

El médico fue interrogado sobre la cirugía que le realizó la cantante sin embargo de las 74 preguntas hechas por las autoridades solo respondió 14 acogiéndose al silencio.

El abogado de la cantante se mostró indignado debido a que el Dr. Fong no tuvo la valentía de esclarecer los hechos que llevaron a la muerte a la cantante.

"De las acusaciones que tiene en contra de la "Muñequita Milly' no se pronunciado en absoluto se ha acogido a su derecho al silencio. Entonces, no ha aclarado las acusaciones. No ha desvirtuado ninguna acusación. No ha presentado ninguna prueba", dijo el defensor de la familia de la víctima.

Se sabe que el médico solamente ha respondido las preguntas generales sobre su formación académica y sus trabajos más no de lo ocurrido con la artista.

Una vez que llegaron a la pregunta 15 se le cuestionó específicamente sobre la operación de la Muñequita Milly fue ahí cuando el Dr. Fong se quedó mudo y no respondió por recomendación de su defensa.

Finalmente se sabe que se tomará el testimonio de la madre de la víctima el hermano y el viudo de la cantante.

Madre de 'Muñequita Milly' relata los dolorosos últimos días de su hija

En una revelación desgarradora, la madre de la fallecida cantante 'Muñequita Milly', María Sucapuca, compartió detalles dolorosos sobre los últimos días de su hija, quien sufrió enormemente antes de su trágica muerte. En medio de lágrimas, la madre relató cómo suplicaron atención médica sin éxito, lo que ha encendido una ola de indignación entre sus seguidores y el público en general.

La señora María relató cómo su hija rogaba por atención mientras sufría intensos dolores, pero las respuestas que recibieron fueron totalmente inapropiadas. "Mi hija en mi delante ha sufrido bastante. ¿Cómo la otra parte va a decir que no había nada? Yo he reclamado: 'mi hija está llorando, a mi hija le duele' (y las enfermeras le respondían) 'Tú estás ahí por eso está llorando, sola la debes de dejar'", contó entre lágrimas.

En momentos tan críticos, la madre pidió desesperadamente que contactaran al doctor encargado, Víctor Barriga Fong, pero las enfermeras no hicieron nada para ayudar. "Pedía por favor el número del doctor, coordina conmigo. Avísale por favor, estás mensajeando nomás, avísale cómo está mi hija", explicó María, mostrando la falta de atención y profesionalismo del personal médico.