¡Lo destruyó! Luciana Fuster humilla a usuario que minimizó el dolor de Patricio Parodi en EEG

La farándula hierve con la última movida de Luciana Fuster, quien salió al frente para respaldar a su pareja Patricio Parodi ante críticas despiadadas en redes sociales. ¿El motivo? La muerte de la mascota del guerrero.

Luciana Fuster arremete contra usuario que minimizó pérdida de Patricio Parodi

Luciana Fuster no dudó en salir al ruedo para respaldar a su chico Patricio Parodi frente a críticas hirientes en las redes. ¿El tema de la discordia? La pérdida de la mascota del guerrero. Es así como, la Miss International 2023 respondió a usuario que se burló de las lágrimas de Parodi.

En días pasados, Parodi, en pleno "Esto Es Guerra", no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia del fallecimiento de su mascota. Pero la cosa no quedó ahí. Al compartir una foto de su perrito en Instagram, las redes se llenaron de comentarios, y no precisamente de consuelo.

Una usuaria lanzó la pregunta sin tapujos: "¿Por eso hizo semejante teatro en EEG? Dios mío. Yo pensé que era que se le había muerto un familiar". ¡Un comentario fuerte que encendió la polémica!

Pero Luciana Fuster, sin pelos en la lengua, respondió con firmeza: "Jamás entenderé este nivel de ignorancia, poca empatía e indolencia". Una respuesta contundente de Luciana.

Luciana Fuster defiende a Patricio Parodi. (Foto: Captura de pantalla)

El escenario se encendió cuando Parodi, entre lágrimas, compartió en vivo la noticia de la partida de su perrita. La usuaria "desubicada" decidió cuestionar la autenticidad de las lágrimas en medio del dolor. Una situación complicada.

Familia Parodi lamenta la pérdida

Patricio prefirió no entrar en detalles sobre la pérdida de su fiel amigo en la televisión, pero en las redes, su hermana y su madre dejaron mensajes emotivos despidiendo al querido can. La hermana de Parodi compartió: "Te faltaba mucho, tenías muchos planes en el futuro con feruchi. No olvides lo feliz que fuiste y lo mucho que te amamos y te amaremos siempre. Ahora estás con mami y papi".

La mamá de Patricio, Verónica Acosta, también dedicó un sentido adiós en Instagram: "Hasta siempre y por siempre pequeña mía. Te seguiremos amando". Una verdadera familia que siente la pérdida de su amigo peludo.

En esta batalla por la empatía, Luciana Fuster salió en defensa de su chico y no dejó títere con cabeza. ¿Quién dijo que en el mundo de la farándula no hay corazón? La pareja continúa enfrentando las críticas con amor y solidaridad.

En el juego del amor y la farándula, Luciana Fuster y Patricio Parodi demuestran que están más unidos que nunca, enfrentando las adversidades con valentía y amor. Estaremos al tanto de cualquier actualización al respecto.