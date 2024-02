¡Lamentable pérdida! Patricio Parodi revela el motivo de sus lágrimas en 'EEG' y conmueve a usuarios

Patricio Parodi ha provocado la preocupación de sus seguidores en redes sociales luego de que se le vieran llorando durante la transmisión de 'Esto es Guerra', el competidor fue consolado por Luciana Fuster quien no brindó detalles de su estado anímico.

Diversos medios han especulado que la parejita habría puesto fin a su relación siendo este el motivo de sus lágrimas, sin embargo, esta versión ha sido desbaratada tras hacerse público el motivo por el que el modelo se mostró tan vulnerable.

Triste partida

Patricio Parodi se dejó ver el día de ayer bastante sensible a tal punto de derramar algunas lágrimas en el set, nadie sabía el motivo de su tristeza y hasta causó preocupación por parte de sus seguidores quienes eran ajenos a lo que viene atravesando el guerrero.

De acuerdo a las redes sociales de la hermana de Patricio Parodi, comunicó la lamentable pérdida de su mascota quien sin brindar muchos detalles de su fallecimiento le escribió unas emotivas palabras, pues la pequeña mascota fue parte de su vida y de la de toda su familia.

"Hasta siempre mi niña feliz 🕊🐶vuela muy alto mi pequeña. Tengo un nudo en la garganta, el corazón en pedacitos pero dicen que escribir ayuda. Fuiste la mejor, la más linda, la más buena, la más fuerte", empezó diciendo.

Además, resaltó que juntas vivieron muchas aventuras que ahora guardará en su corazón, pues le regaló muchas sonrisas cuando se sentía mal.

"La que estaba en mis días más difíciles, cuando lloraba, cuando me sentía sola, ahí estabas tu, siempre acompañándome. Te metimos al cine escondidas, Conociste a aiti, fuiste su primer perrito, que compartía su comida", agregó.

"No olvides lo feliz que fuiste y lo mucho que te amamos y te amaremos siempre ! Ahora estás con mami y papi. Gracias por tanto. Hasta Siempre mi pequeña ! Te amo", terminó diciendo Majo Parodi.

Por otro lado, Patricio no fue ajeno a esta emotiva publicación de su hermana y comentó: "Siempre estarás en nuestros corazones, te amamos", dijo el modelo.

¿Qué pasó con Patricio?

Durante la emisión del programa de Esto es Guerra del viernes 16 de febrero, Patricio Parodi mostró su lado más sensible. El capitán del equipo de los "guerreros" rompió en llanto en pleno programa EN VIVO, minutos después de la presentación de Luciana Fuster como conductora invitada.

La reina de belleza llegó al reality para apoyar a los combatientes y cuando era presentada por Johanna San Miguel, el popular "Pato" no aguantó más y rompió en llanto ante la sorpresa de todos sus compañeros en el estudio.

#lucianafuster #estoesguerra #eeg #américatv ♬ sonido original - ShowPe @showpeoficial_ 😢😔 Patricio Parodi se quebró en el set de 'Esto es Guerra' tras recibir el apoyo de Johanna San Miguel por el difícil momento que estaría afrontando. El chico reality fue consolado por su pareja, Luciana Fuster, quien pidió que no le toquen el tema, sin embargo, aclaró que necesita el apoyo de todos sus compañeros. #patricioparodi

"Patricio, hoy día no es un buen día para ti y lo sabemos. No vamos a tocar ese tema, pero vamos a comprender más adelante..." , señalaba Johanna San Miguel cuando Patricio Parodi no aguantó las lágrimas y se "quebró" en pleno programa EN VIVO.

Todos sus compañeros no salían de su asombro, ya que Patricio Parodi nunca se había mostrado tan vulnerable ante las cámaras. Además, en redes sociales se especuló de una posible crisis en su relación con Luciana Fuster y el llanto del "Pato" luego de ver a la reina de belleza lo confirmaría.

"Están mal desde hace días", "ya no suben nada juntos", "han terminado, pero todavía no lo quieren decir", "pobrecito Patricio, se le nota muy triste", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.