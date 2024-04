Lucía Oxenford fue agredida por mujer tras defender a perrito maltratado: "Me insultó y pegó"

La conocida actriz Lucía Oxenford enfrentó una situación violenta que terminó en denuncia, tras ser agredida por una mujer cuando intentaba defender a un perrito herido en el distrito de Barranco. El incidente, que ha generado gran conmoción, se produjo cuando la actriz intervino para ayudar al animal en visible estado de descuido y maltrato.

Lucía Oxenford es agredida tras defender a un perrito

La actriz Lucía Oxenford vivió momentos de tensión en las calles de Barranco tras ser agredida por una mujer mientras intentaba proteger a un perrito herido. El incidente, que ha causado gran conmoción entre sus seguidores y la opinión pública, se desató cuando Oxenford enfrentó a la dueña del animal por su evidente estado de descuido.

"Esta tipa me agredió la semana pasada por querer defender a su perro herido (tiene perros, no los cuida y ya saben cómo soy). Me empezó a insultar y me pegó, ya pasé por el médico legisla y estas cosas demoran", expresó Lucía a través de sus redes sociales, compartiendo su experiencia y denunciando públicamente el altercado.

La agresora, identificada por la actriz como Evelyn Lang Sanoni, es conocida en la comunidad por su comportamiento problemático y por mantener a sus mascotas en condiciones precarias. "La señora es conocida en Barranco, en su casa se albergan personas de mal vivir. Tiene montón de perritos en pésimo estado de salud, que tienen que pelear por comida", comentó un seguidor en apoyo a Lucía.

Procedió legalmente

Lucía no tardó en acudir a las autoridades y proceder legalmente contra su agresora, buscando no solo justicia para ella sino también para los animales afectados. En un acto de valentía y compromiso con la causa animal, la actriz utilizó este desafortunado evento para llamar la atención sobre el maltrato animal y la violencia que enfrentan quienes se atreven a denunciar estas situaciones.

El apoyo no se hizo esperar, con numerosos mensajes de solidaridad hacia Oxenford inundando las redes sociales. Sin embargo, también hubo quienes sugirieron que debería dejar pasar el incidente. Ante esto, Lucía respondió firmemente en sus publicaciones: "Me llama la atención terriblemente que algunas personas me digan que no haga nada, que lo deje ahí o que 'tenga cuidado de con quién me meto', simplemente ¡NO DEBERÍAN PEGARLE A NADIE EN LA CALLE! ¿Qué onda con esas respuestas? Ojalá nunca pasen por estas cosas, de corazón".

Comentario de Lucía Oxenford en su post. (Foto: Captura de pantalla)

Este incidente subraya la urgente necesidad de concienciar sobre el bienestar animal y de implementar leyes más estrictas que protejan tanto a los animales como a aquellos que defienden sus derechos. Lucía Oxenford, a través de su experiencia, ha reavivado el debate sobre cómo la sociedad debe enfrentar y erradicar el maltrato animal y la violencia en todas sus formas.