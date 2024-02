¿Luciana Fuster y Patricio Parodi ponen fin a su relación? Esta prueba mostraría que ya no están juntos

Luciana Fuster está dando de qué hablar y no por alguna actividad relacionada a su corona del Miss Grand International, sino por su relación con Patricio Parodi. A pocas horas de que se acabe el Día de San Valentín, ninguno se ha saludado. ¿Terminaron? Te contamos todo.

Luciana Fuster y Patricio Parodi no se saludaron por San Valentín

Falta poco para que acabe el 14 de febrero, y ni Luciana Fuster ni Patricio Parodi se han mandado un saludo por historias, posts, o comentarios. Ellos han publicado de todo: sobre tiktok, ejercicio, adopción de mascotas, trabajo y también de San Valentín, pero sin mencionarse el uno al otro.

En redes se especula que todo apunta a que han terminado. Y se podría pensar que quizá se saludaron por interno, pero... es raro, porque ellos suelen demostrar su amor por redes. Además, en la misma fecha, el año pasado, Patricio Parodi fue al trabajo de Luciana y le regaló un ramo de rosas. ¡Todo de manera pública!

Las horas siguen pasando. Y solo desean un Feliz Día de San Valentín a sus fans y a sí mismos. "Que tengan un bonito día de San Valentín", escribió Patricio Parodi en una historia.

En la siguiente historia, Patricio Parodi cuenta: "Pasaba acá para saludarlos y desearles un lindo día: un feliz día de San Valentín, a todas las personas ahí que me dan su apoyo, todo, desearles lo mejor. Y la pasen de la manera que ustedes quieran: seres queridos, amigos, parejas, con lo que ustedes decidan". ¿Será que Luciana decidió no pasarla con él? Luego, Parodi invita a un evento en Mall del Sur.

Por su parte, Luciana publicó un post con traje rojo, sola con la siguiente descripción: "Sólo un pequeño recordatorio de que eres amado. ¡Feliz San Valentín a todos!". ¿Y en sus historias? La única historia el 14 de febrero es sobre su post en Instagram.

Hasta ahora ambos se siguen en redes sociales, lo que no indica nada. Porque en la farándula las parejas han terminado así se dejen o no dejen de seguir. Sin embargo, el silencio de ambos podría significar que habrían terminado. O en todo caso que habrían tenido una fuerte pelea o discusión que les hizo no saludarse.

No es probable que sea por falta de tiempo, porque sino Patricio no hubiera grabado esa historia. Y tampoco Luciana publicado ese post. Sin duda, la verdad solo la saben ellos. De igual forma, solo las horas nos dirán si esa relación llegó a su fin o no.

Luciana Fuster en la New York Fashion Week

Por otro lado, Luciana Fuster brilló en el New York Fashion Week. La ganadora del Miss Grand Internacional 2023 se robó el show en la pasarela. El sábado pasado, Luciana nos dejó boquiabiertos luciendo trajes de baño que nadie olvidará: uno verde limón y otro morado.

Luciana compartió toda su emoción en sus redes: "Cumplí un sueño más y no saben lo feliz que soy. Qué felicidad siento y no me la quita nada". ¡Sus seguidores le tiraron puras buenas vibras y felicitaciones!

Después de soltar toda la magia en la pasarela, Luciana habló de sus planes post-corona del Miss Grand International en una entrevista. Quiere conquistar la televisión como presentadora y hasta tiene planes de tener su propio negocio.

"Siempre me ha gustado hacer de todo", confesó. Y además, nos reveló que inició estudios en Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Pero eso no es todo, porque también está decidida a tener su propia empresa.

Así que, sin duda, Luciana Fuster brilla en cada post que hace en Instagram. Está marcando la pauta en el mundo de la moda y la televisión. Pero su relación con Patricio y su silencio, así como el de su pareja en el Día de San Valentín deja mucho que pensar. ¿Qué les depara el futuro? Estaremos pendientes.