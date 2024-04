Madre de Milett Figueroa fue duramente criticada por panelistas de programa argentino: "Piensa que su hija es Natalie Portman"

La madre de Milett Figueroa, Doña Martha, recibió duras críticas en el programa LAM de Argentina, siendo calificada como una persona 'mal educada'. Al parecer, la prensa argentina no aprueba el papel que ha desempeñado la matriarca de los Figueroa en la 'relación' que aún mantiene la modelo con Marcelo Tinelli.

En tal sentido, no dudaron en despotricar contra la madre de la modelo. El hecho causó polémica en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Panelistas de LAM arremeten contra Doña Martha

La situación se originó cuando la presentadora Yanina Latorre narraba los detalles de una reunión a la que asistió junto a Milett Figueroa y Marcelo Tinelli hace algunas noches, luego del esperado encuentro de la pareja en medio de rumores sobre una posible crisis. En relación a esto, Milett le reveló a Yanina que a su madre no le agrada que se hable de ella en la televisión, mientras que la exparticipante del Bailando opina que es positivo que su nombre esté en boca de todos.

"La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) 'mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí'", comentó inicialmente Yanina Latorre, quien comentaba detalles de su encuentro con Milett y Tinelli.

En ese momento, Pepe Ochoa, otro miembro del panel en LAM, describió a Doña Marthita como una persona poco educada, lo que provocó diversas reacciones entre los demás presentes en el set. "La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman", comentó Ochoa, muy eufórico.

Milett Figueroa reaparece en Argentina

Milett Figueroa habló por primera vez con la prensa desde su regreso a Argentina, en medio de la polémica surgida por los rumores sobre su presunta separación de Marcelo Tinelli, y aún más, tras las controvertidas declaraciones de la supuesta amante del argentino, Cande Lecce.

"Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos, nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas que hay que hacerse, pero no hay ningún problema, todo está muy bien. Hay conversaciones que se van a dar en la intimidad y no tengo por qué comentarlo en un programa de televisión, yo quiero cuidar mi relación, pase lo que pase dentro de ella", sostuvo en un inicio la peruana.

"No tenemos ningún problema, no estamos pasando por ningún tipo de crisis. No es que siempre vamos a estar bien, una relación pasa por un montón de altibajos, somos una pareja normal, con mucho amor de por medio, no somos perfectos", aclaró la modelo Milett Figueroa.