Maju Mantilla superó el escándalo que vivió por el ampay de su esposo: "Hoy me siento mejor"

Maju Mantilla conmemoró el segundo aniversario de 'Arriba mi gente' junto a Fernando Díaz, Santi Lesmes y Karina Borrero, con quien comenzó el programa. La ex reina de belleza mencionó que tanto en su vida personal como profesional está en un buen momento, pero admitió que el difícil incidente del 'ampay' a su esposo Gustavo Salcedo fue duro, y que recibió un gran apoyo por parte de sus colegas.

En ese sentido, ahora la conductora de Arriba Mi Gente sostuvo que se encuentra en una nueva etapa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Maju Mantilla superó el escándalo por el ampay de su esposo

Luego del ampay de su esposo, Maju Mantilla fue criticada por seguir en la relación. No obstante, ella se mantuvo al margen de no dar detalles al respecto, pues se ha caracterizado por estar alejada de los escándalos. Ahora no duda en revelar que se encuentra en una nueva etapa.

"Estoy contenta con mis compañeros Fernando, Santi y agradecida con Karina, con quien inicié el programa. Tengo once años en la conducción y sigo aprendiendo, a veces uno toma decisiones buenas y otras malas, pero son lecciones que te ayudan a seguir creciendo y enseñarte a ser más fuerte", dijo Maju.

"Sí, todo te afecta, no puedo ser de hierro, hay cosas que no se ven en la pantalla ni hay porqué decirlas, nadie sabe lo que va a pasar al día siguiente. Mis compañeros Fernando, Santi y Karina me han cobijado, abrazado y aconsejado, eso es lindo. Creo que finalmente uno debe seguir adelante en la vida y si uno no quiere contar hay que respetar el proceso de cada uno; hablo en general", detalló sobre el papel fundamental que tuvieron sus colegas.

"No es bonito tener las cámaras ahí, no se siente bien, pero es el trabajo de los periodistas que respeto, pero también pido que respeten si no deseo hablar", agregó.

La dura competencia de las mañanas

De igual forma, Maju Mantilla destacó la dura competencia por la sintonía de las mañanas, pues reconoce que no solo es con 'América Hoy', sino con los demás programas magazine de las mañanas.

"Tenemos competencia, en la mañana, a lo largo de tres horas con un montón de programas y cada espacio tiene su audiencia, al igual que cada conductor, y a todos les deseo las mejores vibras. Nosotros hacemos un tipo de televisión que no está ligada al espectáculo, con la vida personal de los artistas, no porque lo haya elegido sino porque es la línea del canal y del programa, es importante resaltar otras cosas. Todos estamos expuestos a las críticas", precisó Maju Mantilla, quien disfruta de su nueva etapa.