Mamá de 'Muñequita Milly' confronta a Rosa Bartra, abogada del Dr. Fong: "No seas mentirosa"

En un nuevo capítulo del caso que ha sacudido al mundo del espectáculo en Perú, Mariluz Sucapuca, madre de la fallecida cantante folclórica 'Muñequita Milly', ha lanzado una acusación grave contra Rosa Bartra, la abogada del cirujano Víctor Barriga Fong, involucrado en la muerte de su hija. La señora Sucapuca asegura que Bartra intentó comprar su silencio tras el trágico fallecimiento de Milly debido a complicaciones en una cirugía estética.

Mamá de 'Muñequita Milly' acusa a Rosa Bartra

Mariluz Sucapuca, la madre de la fallecida 'Muñequita Milly',, ha acusado a Rosa Bartra, abogada del cirujano implicado, Dr. Víctor Barriga Fong, de ofrecer dinero a la familia para evitar que presentaran denuncias. Esto surge tras la muerte de su hija, quien sufrió complicaciones después de una cirugía estética.

"No sea mentirosa", estas fueron las palabras con las que la madre de 'Muñequita Milly' enfrentó a Rosa Bartra. Según Sucapuca, "Cuando falleció mi hija nos reunió en segundo piso en Clínica del Inca y dijo 'nosotros vamos hacernos cargo del sepelio, del traslado, de todo, pero a cambio ustedes no pueden poner ninguna denuncia... Eso nos dijo, no seas mentirosa señora Bartra'". Esta declaración fue hecha con evidente indignación durante una entrevista en ATV.

La familia de la cantante está devastada y clama por justicia, rechazando cualquier compensación económica. "Nosotros no queremos eso (dinero), nosotros queremos justicia", remarcó la señora Sucapuca, poniendo de manifiesto su deseo de que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hija y que el responsable enfrente las consecuencias.

Bartra niega haber ofrecido dinero

Por otro lado, Rosa Bartra, quien negó las acusaciones, defendió su posición y la legalidad de su conducta en una declaración a la prensa. "Dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno y lo descarto; sin embargo, es parte de lo que el mismo Código Penal establece, no tendría nada de ilegal", explicó la abogada tras su visita a la sede de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional.

Este escándalo ha capturado la atención de todos, levantando debates sobre la ética en la práctica médica y el poder en los procesos judiciales. 'Muñequita Milly', cuyo verdadero nombre era Flor Sheiza Quispe Sucapuca, era una figura querida en la música folclórica de Perú, y su muerte a los 23 años ha dejado un profundo hueco en el corazón de sus fans y seres queridos.

La trágica pérdida de Milly ha generado una ola de emociones y muchas preguntas sin respuesta sobre las verdaderas circunstancias que rodearon su fallecimiento. Mientras tanto, su familia continúa su lucha por justicia, esperando que la verdad salga a la luz en este doloroso y polémico caso.