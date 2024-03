"¿Me habló con un tono agresivo?": Ale Venturo deja preocupante mensaje ¿por problemas con el "Gato" Cuba?

¿Una raya más al tigre? Ale Venturo y el Gato Cuba, hace algunos meses, protagonizaron uno de los mayores escándalos de la farándula peruana. Sin embargo, el poder del amor triunfó y ambos decidieron darse una segunda oportunidad, pese a que en un momento la dueña de "La Nevera Fit" había revelado tenerle miedo a la familia del futbolista. Pero, tras varios meses de paz entre ambos, las alarmas se volvieron a encender luego de un intrigante mensaje que mandó la empresaria mediante sus redes sociales. ¿Nuevos problemas en el paraíso?

¿Ale Venturo distanciada del "Gato" Cuba?

Estas últimas semanas, Julián Zucchi, Priscila Mateo y Yiddá Eslava han capturado el foco de atención de la prensa de espectáculos. Pero, no solo ellos quieren hacer noticia, ya que otra de las parejitas de la farándula estaría pasando por una severa crisis en su romance.

Se trata nada más y nada menos que de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes han vuelto a hacer noticias. Esta vez, la dueña de "La Nevera Fit" compartió un mensaje en sus redes sociales que alertó a todos sus seguidores sobre una presunta ruptura o altibajo en la relación que tiene con el actual futbolista de la Universidad San Martín que jugará este año la Liga 2.

"El secreto es no tomarse nada personal. ¿No me saludó?, tal vez no me dio. ¿Criticaron algo en mí? Puede ser que este viendo algo en mí que desearía tener. ¿Me habló con un tono agresivo? Posiblemente está teniendo un mal día. Lo que los demás dicen o hacen, tiene que ver con ello, no contigo", se lee en el video publicado en sus historias de Instagram.

Este mensaje fue tomado para muchos de sus seguidores como una indirecta sobre la relación que aún mantiene con el "Gato" Cuba. Pese al revuelo que causó, Ale Venturo no se ha pronunciado directamente sobre alguna crisis con su pareja, pero si ha mandado más mensajes misteriosos.

"Nada más aterrador que luchar contra tu propia mente"

Unas horas después de publicar el reflexivo mensaje que se puede leer líneas arriba, Ale Venturo se lució en sus redes sociales promocionando una página de apuestas. Pero eso no es todo, ya que continuando con sus mensajes inquietantes, esta vez dejó uno más que reflexivo.

"A todos los que sufren de ansiedad. Son unos guerreros, porque nada es más aterrador que luchar con tu propia mente todos los días", se puede leer en el mensaje compartido por Ale Venturo.

Si bien es cierto no se ha referido directamente a Rodrigo Cuba, Ale Venturo podría estar mandando indirectas alertando sobre algo negativo en algún aspecto de su vida. ¿Será en su relación con el futbolista? Tiempo al tiempo y lo descubriremos.