Melissa Klug y Abel Lobatón deben intervenir a Samahara tras continuos escándalos, asegura psicólogo: "Llévenla al especialista"

Samahara Lobatón está en medio de la polémica después de un altercado con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug fue vista gritando y arrojando las pertenencias de su pareja por la ventana. En el programa América Hoy, el psicólogo Eduardo Bracamonte sugirió que la familia de la influencer debería intervenir.

Y es que los constantes pleitos en los que se ha visto involucrada la joven influencer ha llamado la atención de los internautas en redes sociales generando una ola de críticas en su contra. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Psicólogo analiza el comportamiento de Samahara Lobatón

Debido a sus más recientes polémicas, un psicólogo estuvo en América Hoy analizando el comportamiento de Samahara Lobatón, quien ahora fue captada tirando las cosas de Bryan Torres por la ventana. El hecho causó revuelo entre los televidentes y los internautas en las redes sociales.

Por tal motivo, hizo un llamado a los padres de la joven influencer para que intervengan a su hija y la lleven a un especialista, ya que no es normal este tipo de comportamientos en público. En ese sentido, el terapeuta hizo hincapié en que los problemas de pareja son frecuentes, pero no al punto en el que la hija de Melissa Klug se ha visto involucrada.

"Todas la parejas tienen peleas, pero no ha ese nivel, se andan pegando, agrediendo a nivel nacional y a ese nivel de agresividad", sostuvo el psicólogo Eduardo Bracamonte. "Lo digo de corazón es hora de intervenir, la escalada de violencia va seguir, hay una vida que viene en camino (...) si no pueden llévenla a especialista", remarcó durante el programa.

Bryan Torres 'bota' de su propiedad a Samahara Lobatón

Tras la última disputa entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, el cantante reveló que pidió a la hija de Melissa Klug que dejara la casa que compartían, ya que su relación ha llegado a su fin. Sin embargo, aseguró que se hará cargo del bebé que están esperando.

Aún así, el pleito ha generado las críticas de los vecinos de la zona y de los internautas en las redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que ambos protagonizan este tipo de escándalos y tal parece que ahora es el fin definitivo de la relación. "Esa casa es de mi papá, eso me ha costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas", sostuvo el salsero Bryan Torres sobre el fin de su relación con Samahara Lobatón.