¡PICANTE! Leysi Suárez se peleó con Samantha Batallanos tras ampay con Maicelo: ¿Qué pasó?

¡QUÉ FUERTE! Samantha Batallanos vuelve a estar en el "ojo de la tormenta" en la farándula peruana luego de ser ampayada por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" con Jonathan Maicelo. Diversas figuras de "Chollywood" salieron, de inmediato, a criticarla y también fue separada del show "Cachudas pero conchudas", el cual compartía con Leysi Suárez y Roxana Molina. Ahora, recientemente, la locutora de Radio Karibeña reveló que, tras las polémicas imágenes de la modelo, ambas tuvieron una fuerte pelea y contó mayores detalles en "América Hoy".

Leysi Suárez se pelea con Samantha Batallanos

Las imágenes de Samantha Batallanos junto a Jonathan Maicelo definitivamente han traído cola para la modelo. Su trabajo en "El reventonazo de la Chola" sigue tal cual, sin embargo, fue separada del show "Cachudas pero conchudas", el cual compartía con Leysi Suárez y Roxana Molina.

Tras esto, en "América Hoy", Leysi Suárez reveló que tuvo una pelea con Samantha Batallanos por las imágenes con Maicelo, sin embargo, trata de separar la amistad con el trabajo, algo que, al parecer, no habría hecho la ex Miss Grand Perú.

"Samantha es mi amiga, a veces una como amiga quiere ayudar, pero yo quiero separar mi amistad con el trabajo. Si bien es cierto, ella ahora no está en el show "Cachudas pero conchudas", pero eso es parte de nuestra chamba, no tiene nada que ver con nuestra vida personal", señaló Suárez.

Asimismo, descartó ser la líder del proyecto y, por ende, aseguró que no fue decisión de ella separar a Samantha Batallanos del grupo de las "Cachudas pero conchudas". "Aparte, yo no lo dirijo, no soy la líder. A mí me pagan por ir a trabajar ahí, hay un productor detrás del show", acotó. Además, también indicó que, pese a que no le parece la actitud de la modelo al reunirse con su presunto agresor, la amistad con ella se mantiene.

"Obviamente, cuando vimos las imágenes, yo hablé con ella. Yo no estoy de acuerdo con que tenga una amistad con su agresor, pero ella es una persona adulta. Lo único que me queda por hacer es estar ahí como amiga. Hemos conversado, peleamos, la verdad, ni siquiera me di cuenta de que ya no me seguía por las redes, yo me enteré por la prensa", indicó.

FUERTE RECLAMO

Janet Barboza no perdió la oportunidad de preguntarle directamente a la también locutora de Radio Karibeña cuál habría sido el fuerte reclamo que le hizo Samantha Batallanos. Según comentó Leysi Suárez, la modelo estaba molesta e incómoda porque la habían sacado del show que comparte también con Roxana Molina, pero, aclaró que ella no hubiese querido que se vaya.

"Me hubiera encantado que siga, pero no son decisiones mías. Repito, hay un productor detrás de todo y él tomó esa decisión", remarcó.

De momento, Samantha Batallanos y Leysi Suárez están distanciadas tras el ampay de la ex Miss Grand Perú con Jonathan Maicelo. Cabe resaltar que la modelo e influencer había denunciado al boxeador hace varios meses por agresión. ¿No aprendió la lección?